El dólar oficial volvió a subir en la segunda rueda con el esquema de bandas

El dólar oficial continuaba con la tendencia alcista en la segunda jornada de operaciones bajo el nuevo esquema de bandas cambiarias implementado por el Gobierno. Este lunes, el tipo de cambio mayorista registró una suba de $3 y se ubicaba en $1.478, tras el incremento del 1,4% observado el viernes pasado, cuando debutó el nuevo régimen.

En el mercado de futuros, los contratos de dólar operaron mayoritariamente en baja, con retrocesos de hasta 0,4%. No obstante, los valores negociados reflejaron que los operadores estiman que hacia fines de enero el dólar podría alcanzar los $1.510, según las cotizaciones pactadas, publicó Ámbito.

En el segmento minorista, el dólar se mantenía estable y estaba en $1.495 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el tipo de cambio oficial minorista, se ubicaba en $1.943,50.

Desde el Ejecutivo señalaron que el nuevo esquema apunta a fortalecer la acumulación de reservas internacionales, uno de los principales reclamos tanto del mercado como del Fondo Monetario Internacional, en un contexto de sostenida demanda de divisas que se arrastra desde mediados de diciembre.

Sin embargo, analistas del sector advirtieron que, si bien se observó una mayor flexibilidad en el movimiento del tipo de cambio, todavía no se evidenciaron cambios concretos en la estrategia oficial de intervención. “Dejaron correr un poco más el precio, pero hasta ahora no se ven las modificaciones del esquema cambiario que se anunciaron para enero: el Banco Central no apareció comprando, sino vendiendo por cuenta y orden del Tesoro, como venía ocurriendo”, señalaron fuentes del mercado.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP y el Contado con Liquidación se mantenían en niveles elevados luego de las subas del viernes. El MEP cotizaba en $1.506,21 y el CCL en $1.542,51. El dólar blue, por su parte, permanecía estable en torno a los $1.530, mientras que el dólar cripto se negociaba cerca de los $1.537, de acuerdo a operadores financieros.

La atención de los inversores también estuvo puesta en la evolución de las reservas, en la antesala de un importante vencimiento de deuda. El próximo 9 de enero, el Gobierno deberá afrontar pagos por unos u$s4.200 millones, en un escenario en el que el riesgo país había logrado perforar los 600 puntos a mediados de diciembre. Si bien el Ejecutivo aseguró que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el compromiso, aún no detalló el mecanismo que utilizará.

A este contexto se sumaron factores adicionales con impacto en el corto plazo sobre el mercado cambiario. Desde el 1° de enero quedaron liberados más de u$s20.000 millones correspondientes al blanqueo de capitales de 2024 y, a lo largo del año, se habilitará una ventana para que las empresas puedan girar utilidades vinculadas a los balances que cierren en 2025.