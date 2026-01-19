El dólar oficial rebotó tras cuatro bajas y el BCRA volvió a comprar divisas

Con escaso volumen por el feriado en Estados Unidos, el tipo de cambio oficial repuntó desde mínimos de dos meses. El Banco Central encadenó su undécima rueda con saldo positivo y las reservas alcanzaron su nivel más alto desde 2023.
El dólar oficial registró este lunes un rebote luego de cuatro jornadas consecutivas en baja, en un contexto de operatoria limitada por el feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King Jr. La escasez de volumen condicionó la dinámica del mercado, que aun así mostró un leve repunte del tipo de cambio desde mínimos de los últimos dos meses.
En ese marco, el dólar mayorista subió $4,50 y cerró en $1.434,50, mientras que el minorista avanzó $5 y se ubicó en $1.460 en el Banco Nación. En paralelo, el dólar blue aumentó $5 hasta los $1.505 y el MEP retrocedió a $1.466,70. La divisa oficial continúa moviéndose dentro de la banda cambiaria, más cerca del techo que del piso, a más de dos semanas de que el esquema comenzara a actualizarse por la evolución de la inflación.
Desde el mercado explicaron que la jornada estuvo marcada por la falta de operaciones habituales. “Se operó restringido por el feriado en EEUU, solo las operaciones que realizan las entidades financieras contra cuentas propias en dólares en el BCRA y las que se liquidan a partir de este martes”, señaló Gustavo Quintana, operador de cambio, en declaraciones a Ámbito.
En paralelo, el Banco Central de la República Argentina volvió a intervenir en el Mercado Libre de Cambios y compró otros 21 millones de dólares, con lo que acumuló once ruedas consecutivas con saldo neto positivo. De esta manera, las adquisiciones de divisas en lo que va de 2026 ya rondan los 708 millones de dólares.
Las reservas brutas internacionales, en tanto, aumentaron en 201 millones de dólares y alcanzaron los 44.808 millones, el nivel más alto desde el 5 de enero de 2023 y el mayor registro desde que Javier Milei asumió la presidencia. La evolución estuvo sostenida por las compras oficiales y por un contexto de marcada iliquidez en pesos.
Según analistas del mercado, el principal ancla de la estabilidad cambiaria continúa siendo el sesgo contractivo de la política monetaria. La escasez de liquidez empujó las tasas de interés de corto plazo a niveles elevados, lo que fortaleció el atractivo de los instrumentos en pesos y desalentó la demanda de dólares. Desde IEB señalaron que “el objetivo central de la política monetaria sigue siendo la desinflación” y que ese enfoque se refleja en las tasas overnight y en el elevado nivel de rollover logrado en la última licitación del Tesoro.
En la misma línea, especialistas destacaron una menor demanda de cobertura cambiaria y un mayor interés por estrategias de carry trade. “No vemos una demanda significativa de dólares. El mercado ya se dolarizó en la previa de las elecciones y hoy el contexto es distinto”, explicó Pablo Lazzati, quien además vinculó la calma cambiaria con el ingreso de divisas por la cosecha de trigo.
Desde otras sociedades de bolsa coincidieron en que, con tasas implícitas cercanas al 3% mensual y expectativas de desinflación, el costo de dolarizar carteras resulta elevado. No obstante, advirtieron que la estrategia requiere cautela y plazos cortos, ante la posibilidad de episodios de volatilidad hacia febrero.
Con este escenario, el mercado cambiario cerró una jornada de bajo volumen pero con señales de estabilidad, sostenida por la intervención oficial, tasas altas y una menor presión dolarizadora en el corto plazo.