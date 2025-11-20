Descuentos de hasta el 25% en neumáticos en supermercados: dónde y cómo comprar

Antes de fin de año, muchos ponen en condiciones el auto y dejarlo listo para salir a la ruta. Conocé las diferentes ofertas en los distintos comercios y la posibilidad de comprar en cuotas sin interés, dependiendo del producto.
Antes de la llegada de diciembre, el último mes del año, suele significar un mes de cierre de etapas y nuevos comienzos, pero, por sobre todo, es un paréntesis para ir preparando el descanso y la renovación de energías.
Las personas planean en pareja, grupos de amigos o en soledad tomarse unos días lejos de cualquier rutina. Y el comienzo de ese plan incluye poner en condiciones el auto y dejarlo listo para salir a la ruta.
Pasar las fiestas de Fin de Año visitando a familiares, vivir la experiencia de celebrar las festividades en un lugar lejano, o vacacionar durante los meses del verano, son todos motivos obligatorios para hacer los controles de rutina y mantenimiento del vehículo.
Ante ello, distintas cadenas de supemercados, como ChangoMás, Carrefour y Coto están liquidando neumáticos con descuentos de hasta el 25% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.
Ofertas en ChangoMás
Neumáticos Pirelli 195/65R15 91H Formula Evo — $197.999,09 — 10% OFF (antes $219.999) — 12 cuotas sin interés con Visa, Master y Naranja
Neumático Fate Prestiva 185/70R14 88T — $152.999,09 — 10% OFF (antes $169.999) — 12 cuotas sin interés con Visa, Master, Naranja y exclusivo MásOnline
Neumático Fate Sentiva AR360 185/65R14H — $134.999,25 — 25% OFF (antes $179.999) — 12 cuotas sin interés con Visa, Master y Naranja
Neumático Pirelli Cinturato P7 205/55R16 94W — $224.999,25 — 25% OFF (antes $299.999) — 12 cuotas sin interés con Visa, Master y Naranja
Neumático Formula Pirelli GT Energy 185/60R14 82H — $134.999,25 — 25% OFF (antes $179.999) — 12 cuotas sin interés con Visa, Master y Naranja
Neumático Fate Allterrain 235/75R15 R — $224.999,25 — 25% OFF (antes $299.999) — 12 cuotas sin interés con Visa, Master y Naranja
Neumático Fate Sentiva AR360 175/70R14T — $144.499,16 — 15% OFF (antes $169.999) — 12 cuotas sin interés con Visa, Master y Naranja
Neumático Fate Sentiva AR360 185/60R14H — $134.999,25 — 25% OFF (antes $179.999) — 12 cuotas sin interés con Visa, Master y Naranja
Neumático Fate RRH/T 235/75R15 110/107R — $224.999,25 — 25% OFF (antes $299.999) — 12 cuotas sin interés con Visa, Master y Naranja
Neumático Bridgestone Turanza ER300 92H 205/60R16 — $251.999,09 — 10% OFF (antes $279.999) — 12 cuotas sin interés con Visa, Master y Naranja
Taza Doble G Línea Universal Adaptable Gris 13″ — $7.149,50 — 50% OFF (antes $14.299)
Neumático Fate 185/55 R15 82H TL Sentiva AR-360 — $164.999,25 — 25% OFF (antes $219.999) — 12 cuotas sin interés con Visa, Master y Naranja
Ofertas en Coto
Cubierta FATE Ar-440 205/65 R15 94T — $222.937,15 — 15% OFF (antes $262.279) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Range Runner HT 165/70 R14 C 89R — $159.329,25 — 25% OFF (antes $212.439) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Prestiva 165/70 R13 79T — $117.911,15 — 15% OFF (antes $138.719) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Prestiva 175/70 R13 82T — $129.250,15 — 15% OFF (antes $152.059) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Prestiva 175/65 R14 82T — $116.991,15 — 25% OFF (antes $157.479) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Prestiva 175/70 R14 84T — $137.418,65 — 15% OFF (antes $161.669) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Sentiva AR-360 185/65 R14 86 T/H — $150.109,15 — 15% OFF (antes $176.599) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Prestiva 185/70 R14 88T — $141.821,65 — 15% OFF (antes $166.849) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Prestiva 185/70 R13 86T — $121.499,25 — 25% OFF (antes $161.999) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Ar-440 205/70 R15 96T — $211.094,25 — 25% OFF (antes $281.459) — 3 cuotas sin interés
Cubierta Firestone F600 175/65 R14 82T — $119.849,15 — 15% OFF (antes $140.999) — 3 cuotas sin interés
Cubierta Firestone F600 185/70 R14 88T — $135.999,15 — 15% OFF (antes $159.999) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Sentiva Sport 195/65 R15 91H — $198.644,15 — 15% OFF (antes $233.699) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Sentiva Sport 195/60 R15 88H — $203.123,65 — 15% OFF (antes $238.969) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Sentiva Sport 185/65 R15 92H — $196.689,15 — 15% OFF (antes $231.399) — 3 cuotas sin interés
Cubierta Firestone F600 175/70 R14 84T — $140.716,65 — 15% OFF (antes $165.549) — 3 cuotas sin interés
Cubierta FATE Sentiva Sport 185/60 R15 84H — $178.754,15 — 15% OFF (antes $210.299) — 3 cuotas sin interés
Cubierta Firestone F600 185/65 R14 86T — $136.101,15 — 15% OFF (antes $160.119) — 3 cuotas sin interés
Ofertas en Carrefour
Cubierta Formula Energy 185/65 R14 — $148.590 — 20% OFF (antes $185.790) — 6 cuotas sin interés
Cubierta Formula Energy 185/60 R14 — $166.900 — 7% OFF (antes $179.999) — 6 cuotas sin interés
Cubierta Formula Energy 175/70 R14 — $139.000 — 13% OFF (antes $159.999) — 6 cuotas sin interés
Cubierta Formula Energy 175/65 R14 — $139.790 — 20% OFF (antes $174.790) — 6 cuotas sin interés.