Economía Formosa

Contrabando: camión térmico llevaba cigarrillos valuados en 477.972.000 pesos

El transporte se había desviado de su itinerario previsto para evitar ser controlado por los gendarmes en Formosa. Llevaba 306.000 atados de cigarrillos de origen extranjero. Dos personas quedaron detenidas.

4 de Septiembre de 2025
Cigarrillos incautados.
Cigarrillos incautados. Foto: Gendarmería Nacional

En el marco de una investigación por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero), personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Formosa” de Gendarmería Naciona, identificó posibles maniobras de contrabando en la capital provincial.

 

El procedimiento se llevó adelante tras detectar irregularidades en el recorrido de un transporte de gran porte, lo que despertó sospechas entre los investigadores. La intervención de las fuerzas federales permitió interceptar el vehículo y descubrir una maniobra que buscaba eludir los controles aduaneros.

 

Ante las pesquisas, los gendarmes interceptaron un camión térmico de gran porte de bandera paraguaya, el cual se habría desviado de su itinerario declarado en el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), para evitar ser controlados.

 

Inspección en el Escuadrón 15

Con el conocimiento del Juzgado Federal N° 2 y Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, los efectivos trasladaron el rodado hacia las instalaciones del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”. Allí se realizó una minuciosa inspección con apoyo del personal de esa Unidad y la colaboración de funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

 

Durante el registro, los uniformados revisaron cada compartimento del camión para constatar el contenido real de la carga. Lo que parecía un transporte común se convirtió en un hallazgo millonario que pone en evidencia la magnitud de las maniobras de contrabando en la región fronteriza.

Cigarrillos incautados. Gendarmer&iacute;a Nacional
Cigarrillos incautados. Gendarmería Nacional

Los uniformados hallaron 306.000 atados de cigarrillos de origen extranjero (1.224 cajas), mercadería valuada en 477.972.000 pesos. El juez interviniente dispuso su secuestro, como así también de 440.000 guaraníes y 423.000 pesos argentinos, un teléfono celular y la detención del conductor de nacionalidad paraguaya.

 

Un segundo detenido y lugar de acopio identificado

La investigación no concluyó con la incautación del cargamento. Con el avance de las diligencias judiciales, personal de la Fuerza procedió a allanar un galpón que había sido identificado como punto de acopio de los cigarrillos.

 

En ese lugar se constató que funcionaba un centro de almacenamiento previo a la distribución de la mercadería ilegal. Durante el procedimiento, otro hombre mayor de edad fue detenido, ampliando así el alcance de la investigación.

 

Temas:

Gendarmería contrabando cigarrillos
