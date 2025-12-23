Caputo aseguró que planea pagar la deuda de enero sin emitir bonos en Wall Street

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno intentará afrontar el vencimiento de USD 4.300 millones de enero sin emitir deuda bajo legislación extranjera y sostuvo que el objetivo es "reducir la dependencia financiera de Wall Street".
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al próximo vencimiento de deuda que el Estado nacional debe afrontar en enero y aseguró que el Gobierno intentaría evitar una nueva emisión de bonos en los mercados internacionales para cumplir con ese compromiso.
A través de una respuesta publicada en su cuenta de la red social X, Caputo relativizó la posibilidad de emitir deuda bajo legislación extranjera para cubrir el pago de aproximadamente USD 4.300 millones a acreedores privados. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, expresó el funcionario.
Minutos después, el presidente Javier Milei reposteó el mensaje del ministro, en lo que fue interpretado como una señal de respaldo político a la estrategia planteada por el área económica, publicó Infobae.
En otro intercambio con usuarios, Caputo sostuvo que el desarrollo del mercado interno de capitales es un punto central para el crecimiento económico. “Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo”, indicó, y agregó que el Gobierno busca sentar las bases para un proceso de crecimiento prolongado.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno ya cuenta con cerca de USD 1.800 millones obtenidos a partir de compras en el mercado y de la colocación del BONAR 2029. A ese monto se sumaban otros USD 700 millones que ingresarían por la concesión de las represas del Comahue.
El resto de los fondos necesarios para completar el pago podría provenir de nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios o de un acuerdo de financiamiento tipo REPO que se encontraba en negociación con entidades bancarias. Este instrumento permitiría obtener dólares a corto plazo utilizando activos como garantía, sin recurrir directamente a las reservas del Banco Central de la República Argentina.
Tras una nueva consulta sobre las alternativas de financiamiento, Caputo afirmó: “El Repo ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina”.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la estrategia forma parte de una ingeniería financiera más amplia para atravesar el calendario de vencimientos de 2026, que incluye compromisos relevantes en julio del próximo año.
La reciente colocación del BONAR 2029 fue destacada como uno de los ejes de ese esquema. El título, con vencimiento en noviembre de 2029 y una tasa superior al 9% anual, marcó el regreso del país al mercado voluntario de deuda en dólares tras casi una década.
En ese marco, el mensaje oficial apuntó a transmitir que el cumplimiento de los compromisos financieros era una prioridad, aunque se buscaría hacerlo con un uso prudente y diversificado de las herramientas disponibles, priorizando el financiamiento local y los acuerdos con bancos por sobre una nueva emisión externa.