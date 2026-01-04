Cadena de supermercados ofrece celulares en cuotas sin interés: cómo conseguirlos

Cadena de supermercado ofrece celulares en cuotas sin interés y rebajas de hasta 50% en enero 2026, con marcas como Samsung, iPhone, Xiaomi y Tecno.
Durante enero de 2026, una cadena de supermercado lanzó una campaña de celulares en cuotas sin interés, combinando fuertes descuentos de hasta 50% en modelos de gama alta, media y de entrada, con opciones de financiamiento accesibles para todos los consumidores.
La propuesta se centra en ofrecer facilidades de pago para consumidores argentinos que buscan renovar su equipo sin afectar el presupuesto familiar. La oferta abarca marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi, Nubia y Apple, con alternativas que van desde los modelos más sofisticados hasta los celulares de primer equipo. Además de los descuentos, se destacan las cuotas sin interés y beneficios adicionales para quienes utilizan tarjetas propias de la cadena y bancos aliados.
En un contexto de alta inflación, la financiación se volvió un factor determinante en la decisión de compra. Mientras que el precio de lista es relevante, la posibilidad de dividirlo en cuotas con CFT 0% se convierte en el elemento decisivo para muchos usuarios. Esta estrategia diferencia a la cadena de supermercados frente a otros competidores que solo aplican descuentos puntuales o promociones limitadas.
Gama alta: tecnología de punta con financiación flexible
Entre los celulares de gama alta, el Samsung Galaxy S24 Ultra de 12/256 GB 5G se destaca con un precio de oferta de $2.499.999, un 45% menos que su valor original, mientras que el iPhone 15 de 128 GB se ofrece a $1.763.076, con un 50% de descuento. Estos modelos incluyen pantallas AMOLED de última generación, procesadores potentes, cámaras avanzadas y conectividad 5G, combinando tecnología premium con cuotas accesibles de 6 a 12 pagos sin interés.
Otros modelos como el Samsung Galaxy S25 Ultra y el Tecno Phantom V Flip 2 5G también presentan rebajas significativas y planes de financiación que permiten a los usuarios adquirir estos equipos de alto costo sin comprometer su economía mensual. El uso de tarjetas de la cadena y acuerdos con bancos amplía la posibilidad de descuentos adicionales y cuotas más cómodas.
En la gama media, donde se concentra la mayor demanda, se destacan celulares como el Samsung Galaxy A36 y A56, Motorola Edge y Moto G86, que combinan pantalla AMOLED, baterías de larga duración y almacenamiento de 256 GB o 512 GB. Los planes de 6 a 12 cuotas sin interés facilitan su acceso, convirtiendo la compra en un abono mensual asequible.
Gama de entrada y beneficios exclusivos
Para quienes buscan su primer celular o una opción secundaria, la oferta incluye modelos como Samsung A06, Moto G05 y dispositivos de marcas emergentes como Tecno y Nubia, con precios desde $139.000. Estos equipos priorizan batería duradera, cámaras funcionales para redes sociales y almacenamiento básico, con la ventaja de cuotas sin interés que hacen más accesible la inversión.
La tarjeta de la cadena ofrece beneficios adicionales: 20% de descuento los martes y 15% todos los días en la web, además de 3 cuotas sin interés los fines de semana. Junto con acuerdos bancarios como los de Naranja X o Banco Nación, los consumidores pueden combinar promociones, día de compra y método de pago para obtener los mejores precios, señaló IProfesional.
Entre los celulares con mayores rebajas se encuentran el iPhone 13 de 128 GB (45% de descuento), Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512 GB (50% de descuento) y Tecno Camon 30s 128 GB (49% de descuento), todos con opciones de cuotas sin interés. Así, la estrategia de la cadena de supermercados combina descuentos, tecnología y financiación flexible, ofreciendo a los argentinos la posibilidad de renovar sus equipos sin comprometer su economía familiar.