Algunas petroleras advierten que podría haber nuevos aumentos en los combustibles

Las principales petroleras del país, con la excepción momentánea de YPF, comenzaron a informar a las estaciones de servicio que los combustibles podrían seguir subiendo en las próximas semanas. El ajuste sería efectivo a partir de julio, en respuesta al encarecimiento de los costos internacionales y locales que impactan en toda la cadena de comercialización.

Este fin de semana, las compañías Puma y Shell —esta última operada por Raízen, de capitales brasileños— aplicaron una suba del 5% promedio en el AMBA, y también se registraron incrementos en varias provincias del interior. La tendencia, según fuentes del sector, no se detendrá mientras persistan las tensiones geopolíticas y las variaciones de mercado que afectan los precios de referencia del crudo.

De acuerdo con datos que maneja Noticias Argentinas, los estacioneros recibieron notificaciones advirtiendo que será “necesaria una nueva recomposición” de los precios debido al encarecimiento del petróleo y de los productos terminados que deben importarse.

El conflicto en Medio Oriente como detonante

Las petroleras justifican los aumentos por el impacto del conflicto entre Israel e Irán, que ahora incluye una participación activa de Estados Unidos, lo que llevó a una suba del 20% en el crudo Brent durante el último mes. Ese barril se utiliza como principal referencia para definir los precios internos de los combustibles en Argentina.

Además del componente internacional, desde principios de abril se registraron incrementos acumulados del 10% en el tipo de cambio, un 7% en los biocombustibles, y un 2% en el etanol, lo que también influye en los costos de producción local. Por otro lado, los impuestos específicos al sector aumentaron un 1,3%, aportando más presión al precio final en los surtidores.

Foto: Archivo Elonce.

A estos factores se suma el costo de importar nafta y gasoil terminados, especialmente en contextos donde la producción local no alcanza a cubrir la demanda, como ocurre en determinados picos estacionales. Estos insumos también aumentaron de manera proporcional al crudo, encareciendo la operación de las petroleras.

El traslado a precios ya comenzó

En un comunicado interno al que accedió Noticias Argentinas, una de las empresas líderes indicó que “las variaciones hacen necesario comenzar el traslado a precios de estos aumentos de costos, para que toda la cadena de comercialización pueda paliar el impacto”.

Aunque YPF no aplicó aún una suba, fuentes del sector no descartan que la empresa estatal acompañe los movimientos del resto del mercado en las próximas semanas, sobre todo si continúa el alza del Brent y no se estabiliza la situación internacional.

Desde el Gobierno nacional no hubo hasta el momento declaraciones oficiales sobre los aumentos, aunque los analistas anticipan que será difícil evitar que el nuevo ajuste impacte también en la inflación de julio. (Con información de NA)

El comunicado