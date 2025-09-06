Vélez, campeón de la Supercopa Argentina: venció 2-0 a Central Córdoba

Vélez, campeón de la Supercopa Argentina, celebró a lo grande en el estadio Gigante de Arroyito tras imponerse 2-0 ante Central Córdoba. El Fortín, dirigido por el cuerpo técnico juvenil que tomó las riendas tras una reestructuración institucional, logró así su segundo título en la temporada 2025, luego de conquistar la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata.
La gran figura del partido fue Jano Gordon, autor de los dos goles que le dieron el título al equipo de Liniers. Ambos tantos llegaron tras jugadas a balón parado, perfectamente ejecutadas por Maher Carrizo, otro de los juveniles que se consolidan en el primer equipo. Con este nuevo logro, Vélez alcanzó su título número 19 y se tomó revancha de la final de Copa Argentina 2024, en la que Central Córdoba lo había vencido.
“Fue muy finito, estaba ansioso, quería mi gol pero pude ayudar a mi equipo con dos asistencias. Lo habíamos practicado ayer en el entrenamiento, creo que son jugadas preparadas y contento porque hoy nos salió”, expresó Carrizo tras el encuentro, emocionado por su actuación decisiva.
El historial de la Supercopa Argentina
River 3 (2017, 2019 y 2023)
Boca 2 (2018 y 2022)
Vélez 2 (2013 y 2024)
Arsenal 1 (2012)
Huracán 1 (2014)
San Lorenzo (2015)
Lanús (2016)
Todos los ganadores de Copas Nacionales
Boca y River, 17
Racing 15
Independiente, 9
Alumni y Huracán, 8
Rosario Central, 7
San Isidro y Estudiantes, 4
Lanús *, Newell's, Vélez y Rosario Athletic (Atlético del Rosario), 3
Arsenal, Belgrano, Porteño, San Lorenzo 2
Atlanta, Atlético Tucumán **, Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón, Estudiantes, Gimnasia LP, Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, San Martín de Tucumán, Balcarce, Barracas, Tigre, Tiro Federal, Talleres de Córdoba, 1.