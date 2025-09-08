Un gol errado en el fútbol entrerriano causó furor a nivel mundial: video

Un gol errado en el fútbol entrerriano causó furor a nivel mundial.La Liga de Chajarí se volvió viral en las últimas horas por un insólito fallo de un jugador. Se enfrentaban Vélez Sarsfield e Independiente (Villa del Rosario), ambos de la Federación Entrerriana de Fútbol, por la fecha 20 del torneo cuando tuvo lugar una de las chances erradas más increíbles del último tiempo.
Enzo Salas, delantero del Fortín entrerriano, había convertido dos goles en la jornada y firmaba una actuación destacada, pero su participación quedó eclipsada por el gol que no pudo concretar debajo del arco.
El error que nadie esperaba
Salas había recuperado el balón tras un error en la salida del defensor con el dorsal número 4 y el arquero del Rojo. Rápidamente se perfiló hacia el arco, dejó atrás al guardameta con una gambeta deliciosa y quedó sin oposición para marcar su triplete personal.
Sin embargo, cuando todos creían que el gol era inminente, un mal pique de la pelota en el terreno irregular le jugó una mala pasada: definió, pero su remate se terminó yendo por arriba del travesaño.
¡ERA EL HAT-TRICK, ENZO!
👉En la Liga de Chajarí, Enzo Salas venía de anotar 2 goles para Vélez y cuando pudo anotar el tercero lo erró con el arco libre.
⚽La victoria fue de Vélez 5 a 3 frente a Independiente por la fecha 20.
📹 Frente A La Tribuna pic.twitter.com/P7IItn31UT— Torneo Regional Amateur (@torneo_regional) September 6, 2025
Incrédulo por la ocasión que acababa de marrar, el número 9 se tomó la cabeza, gesto que repitió uno de sus compañeros. Como era de esperarse en tiempo de redes sociales, la jugada se viralizó y las reacciones no se hicieron esperar.
Las redes reaccionaron
“No tiene ningún sentido”, escribió la reconocida cuenta de X (antes Twitter) Ataque Futbolero, que suma más de 480.000 seguidores. En el mismo tono, el perfil brasileño Planeta do Futebol citó el video y expresó: “No es posible”.
Otro comentario que generó repercusión fue: “Es el errado de todos los tiempos”. Algunos internautas también se burlaron de la situación y compararon el fallo con reconocidos delanteros del fútbol argentino e internacional.
La ocasión más mencionada fue la icónica jugada de Cristian Fabbiani con la camiseta de Newell’s Old Boys, en un clásico frente a Rosario Central. En aquella oportunidad, el Ogro se generó la chance con su potencia y gambeta, pero definió por arriba del travesaño. La jugada quedó en la memoria colectiva junto a la voz de Walter Nelson: “Era el gol de la fecha, (Fernando) Gamboa”, citada por algunos usuarios.
Para fortuna de Salas, su equipo se llevó los tres puntos en la noche entrerriana, imponiéndose 5 a 3 sobre su rival. En la Liga de Chajarí, Vélez e Independiente son dos de los equipos más importantes, con varios títulos del certamen que se juega desde 1952.