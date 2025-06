Tras el enojo de Werner, su motorista de TC afirmó: "El resultado no fue bueno"

Rody Agut relató los problemas mecánicos sufridos durante el fin de semana de TC en Posadas en el Ford Mustang de Mariano Werner. El reconocido motorista explicó que el primer motor, con el que habían corrido en la fecha anterior en El Cabalén sufrió una rotura: “Se le hizo el service, se revisó todo y se cortó una válvula”.

Sobre el segundo motor, que debía ser el reemplazo, detalló: “Dio dos vueltas y se rompió. No sé si se cortó una biela, si se fundió, si se cortó un bulón. No lo vimos porque no nos llegó aún el motor, pero tiene un agujero chiquito en el block”. El preparador expresó su preocupación porque el impulsor había sido revisado y banqueado.

“Ese me terminó de amargar del todo”, confesó. A pesar de las fallas, remarcó: “El automovilismo te da revancha, ya hemos pasado por algún momento así”.

Relación con Werner

Más allá del mal fin de semana, Agut se refirió al vínculo con el entrerriano. “Estuve el domingo hasta las cinco de la tarde en el autódromo. Después Mariano me trajo el motor como a las siete, lo desarmamos y charlamos. Está todo bien pero el resultado no fue bueno”, explicó.

También dijo que el piloto pasó por su taller al día siguiente. “El tiempo que estamos juntos es más positivo que negativo”, sostuvo. Recordó que llevan cinco años trabajando en conjunto, con tres títulos (uno en TC Pick Up) y varias victorias.

Consultado sobre posibles rumores de separación profesional, lo descartó de plano en charla con Campeones: “Está todo normal. Con la preocupación del fin de semana, sí, pero todo normal. A seguir laburando y revertirla”.

Rumores

Rody Agut también aclaró versiones que lo vinculaban con otros equipos: “Me llamó Omar (Gurí Martínez) y me dijo que andaban diciendo que Werner se iba con él y que no habló nada con él de eso. Le dije: ‘No seas boludo, dejá de echar leña al fuego’”.

Y sumó: “Está lleno de paracaidistas que quieren sacar leña del árbol caído”. Aun así, remarcó que ya están enfocados en la próxima competencia en Concepción del Uruguay.