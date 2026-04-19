TC en Concepción del Uruguay: el mensaje del equipo de Mariano Werner tras la final

El Turismo Carretera llevó a cabo su cuarta final de la temporada en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde Mariano Werner cruzó la bandera a cuadros con lo justo y llegó 14°. El Fadel Racing, equipo del "Zorro", publicó un mensaje en sus redes una vez terminada la acción.

"P14 en la final del #TCenConcepción. Seguimos sumando y nos empezamos a acercar a la zona de Play Off. A trabajar para pelear por la carrera en la próxima fecha. Gracias como siempre a todos los que se acercaron al box el fin de semana, vamos por más!", expresó el Fadel Racing.

El Turismo Carretera desembarcó en la provincia de Entre Ríos para llevar a cabo la cuarta fecha correspondiente a la temporada 2026 en el autódromo de Concepción del Uruguay. Allí ganó de punta a punta Santiago Mangoni, seguido por Mauricio Lambiris y Juan Manuel Urcera.

Quien estuvo cerca de los mejores 10 fue nada más y nada menos que Mariano Werner. El referente de Ford había sido P29 en el entrenamiento n°1, luego marcó el ritmo en la segunda tanda y clasificó decimotercero. Ya el domingo a la mañana, en la primera serie largó y finalizó en el puesto 5.

En la carrera, el "Zorro de Paraná" comenzó a acelerar desde la colocación n°13. Desde allí intentó batallar para adelantar posiciones, pero finalmente alcanzó el P14 y terminó con un nuevo inconveniente en su auto: Mariano Werner cruzó la bandera a cuadros con lo justo ya que, sobre el final, su Ford Mustang se averió y tuvo que dejarlo al costado de la pista.