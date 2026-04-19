 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Turismo Carretera

TC en Concepción del Uruguay: el mensaje del equipo de Mariano Werner tras la final

El Fadel Racing, equipo de Mariano Werner en el Turismo Carretera, compartió un mensaje tras el P14 del entrerriano en la final disputada en Concepción del Uruguay. “A trabajar para pelear”, escribieron en las redes.

19 de Abril de 2026
El mensaje del equipo de Mariano Werner tras la final.
El mensaje del equipo de Mariano Werner tras la final. Foto: (ACTC).

El Fadel Racing, equipo de Mariano Werner en el Turismo Carretera, compartió un mensaje tras el P14 del entrerriano en la final disputada en Concepción del Uruguay. “A trabajar para pelear”, escribieron en las redes.

El Turismo Carretera llevó a cabo su cuarta final de la temporada en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde Mariano Werner cruzó la bandera a cuadros con lo justo y llegó 14°. El Fadel Racing, equipo del "Zorro", publicó un mensaje en sus redes una vez terminada la acción.

"P14 en la final del #TCenConcepción. Seguimos sumando y nos empezamos a acercar a la zona de Play Off. A trabajar para pelear por la carrera en la próxima fecha. Gracias como siempre a todos los que se acercaron al box el fin de semana, vamos por más!", expresó el Fadel Racing.

 

El Turismo Carretera desembarcó en la provincia de Entre Ríos para llevar a cabo la cuarta fecha correspondiente a la temporada 2026 en el autódromo de Concepción del Uruguay. Allí ganó de punta a punta Santiago Mangoni, seguido por Mauricio Lambiris y Juan Manuel Urcera.

 

Quien estuvo cerca de los mejores 10 fue nada más y nada menos que Mariano Werner. El referente de Ford había sido P29 en el entrenamiento n°1, luego marcó el ritmo en la segunda tanda y clasificó decimotercero. Ya el domingo a la mañana, en la primera serie largó y finalizó en el puesto 5.

En la carrera, el "Zorro de Paraná" comenzó a acelerar desde la colocación n°13. Desde allí intentó batallar para adelantar posiciones, pero finalmente alcanzó el P14 y terminó con un nuevo inconveniente en su auto: Mariano Werner cruzó la bandera a cuadros con lo justo ya que, sobre el final, su Ford Mustang se averió y tuvo que dejarlo al costado de la pista.

Temas:

Turismo Carretera Mariano Werner Concepción del Uruguay
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso