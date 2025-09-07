Copa de Oro de TC: anunciaron cambios técnicos para Ford, Dodge y Torino

La Asociación Corredores Turismo Carretera confirmó cambios en el reglamento técnico del TC que entrarán en vigencia en la 11ª fecha de la temporada, a disputarse en San Luis. Será la competencia que dará inicio a la Copa de Oro, la instancia decisiva del campeonato.
Los ajustes alcanzan a Ford, Dodge y Torino, con el objetivo de equilibrar el rendimiento entre las marcas. Las modificaciones se enfocan en tres áreas centrales: el peso de los autos, la potencia de los motores y la aerodinámica.
Con esta medida, la categoría busca un reacomodamiento del “balance de performance” para llegar a una definición más competitiva y pareja entre los protagonistas.
Ford pierde kilos para equipararse
Los Ford Mustang dejan de ser el modelo más pesado del TC. La técnica resolvió una quita de los 15 kilos que la marca había recibido, junto con Chevrolet, en el reglamento inicial de 2025.
De este modo, el peso mínimo de los Ford será ahora de 1.300 kilos, igualando a los Chevrolet Camaro —que ya habían sido aliviados en la 7ª fecha en Posadas—, a los Dodge Challenger y a los Toyota Camry. El Torino se mantiene como el auto más liviano de la categoría, con un peso mínimo de 1.290 kilos.
Dodge gana terreno en la aerodinámica
En el apartado aerodinámico, los Dodge Challenger obtuvieron una mejora clave en el splitter delantero, el “labio” inferior de la trompa que influye en el comportamiento en curvas.
A partir de San Luis, este elemento podrá extenderse 20 milímetros adicionales, llegando a un total de 80 mm. De esta forma, Dodge se suma a Torino como las marcas con mayor superficie permitida en este componente.
En cambio, Ford Mustang, Chevrolet Camaro y Toyota Camry mantienen el splitter en 40 mm, lo que representa la mitad de la extensión.
Torino recibe más potencia en el motor
Sin resultados contundentes tras los cambios aplicados antes de la 7ª fecha, Torino vuelve a recibir un beneficio técnico. El objetivo es mejorar la competitividad de la marca, que busca colocar algún auto en la Copa de Oro mediante el sistema de los “3 de último minuto”.
El ajuste se centra en el motor Cherokee, al que se le incrementará la cilindrada de 3.500 cm³ a 3.550 cm³. Con ello, se espera un aumento en la potencia del Toro NG.
La expectativa está puesta en si este cambio será suficiente para que Torino logre pelear por un lugar en la definición del campeonato.
El Turismo Carretera comenzará a definir a su campeón el fin de semana del 13 y 14 de septiembre en el autódromo de San Luis.
La gran incógnita es qué impacto tendrán estas variantes técnicas en el rendimiento de las marcas y si serán las últimas modificaciones del año, ya que la ACTC no confirmó si congelará el reglamento en las cinco fechas finales.
Reglamento técnico TC – Copa de Oro 2025
Marca - Cilindrada - RPM - Peso
Dodge - 3.500 - 8.700 - 1.300
Toyota - 3.500 - 8.700 - 1.300
Torino - 3.550 - 8.700 - 1.290
Ford - 3.400 - 8.800 - 1.300
Chevrolet - 3.460 - 8.700 - 1.300
La relación de compresión se mantiene uniforme para todas las marcas en 10,5:1.
