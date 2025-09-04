Sionista, Paracao y Quique festejaron en una nueva jornada de la APB.

En la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la APB, Sionista logró un triunfo muy importante al superar a Talleres por 86 a 80 en el juego más sobresaliente de la jornada. El conjunto visitante mostró solidez en los momentos decisivos y consiguió un resultado que lo mantiene en la pelea de arriba.
Por su parte, Quique hizo los deberes y sumó otra victoria al imponerse en la costanera ante Rowing por 70 a 56. El elenco de calle Italia se apoyó en su defensa y controló el partido para asegurar el triunfo.
En otro duelo vibrante, Paracao trabajó fuerte y pudo doblegar a Unión de Crespo en un final cerrado que se definió por apenas dos puntos: 73 a 71.
Resultados de la cuarta fecha
La jornada había comenzado el martes con dos partidos. Recreativo se impuso con claridad sobre Echagüe por 90 a 69, mientras que Estudiantes superó en un atractivo duelo a Olimpia por 80 a 76.
El miércoles, además de los triunfos de Quique, Paracao y Sionista, se vivió un alto nivel de competencia que dejó a varios equipos acomodándose en la mitad de la tabla.
La fecha se cerrará este jueves, cuando desde las 21.30 San Martín reciba a Patronato, mientras que Ciclista tendrá descanso.
Tabla de posiciones
Con cuatro jornadas disputadas, Estudiantes lidera en soledad con 8 puntos. Lo siguen de cerca Olimpia y Sionista con 7 unidades, mientras que Recreativo, Unión y Paracao acumulan 6.
Más atrás aparecen Echagüe, Quique y Rowing con 5 puntos, y Talleres con 4. En el fondo de la tabla se ubican Ciclista y Patronato con 3, y San Martín con 2.