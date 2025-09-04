 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sionista, Paracao y Quique festejaron en una nueva jornada de la APB

El equipo de calle Carbó se impuso en condición de visitante y se consolida como protagonista del Torneo Clausura. Además, Quique y Paracao sumaron triunfos valiosos para escalar en la tabla de posiciones.

4 de Septiembre de 2025
Sionista, Paracao y Quique festejaron en una nueva jornada de la APB.
En la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la APB, Sionista logró un triunfo muy importante al superar a Talleres por 86 a 80 en el juego más sobresaliente de la jornada. El conjunto visitante mostró solidez en los momentos decisivos y consiguió un resultado que lo mantiene en la pelea de arriba.

 

Por su parte, Quique hizo los deberes y sumó otra victoria al imponerse en la costanera ante Rowing por 70 a 56. El elenco de calle Italia se apoyó en su defensa y controló el partido para asegurar el triunfo.

 

En otro duelo vibrante, Paracao trabajó fuerte y pudo doblegar a Unión de Crespo en un final cerrado que se definió por apenas dos puntos: 73 a 71.

Resultados de la cuarta fecha

La jornada había comenzado el martes con dos partidos. Recreativo se impuso con claridad sobre Echagüe por 90 a 69, mientras que Estudiantes superó en un atractivo duelo a Olimpia por 80 a 76.

 

El miércoles, además de los triunfos de Quique, Paracao y Sionista, se vivió un alto nivel de competencia que dejó a varios equipos acomodándose en la mitad de la tabla.

 

La fecha se cerrará este jueves, cuando desde las 21.30 San Martín reciba a Patronato, mientras que Ciclista tendrá descanso.

 

Tabla de posiciones

Con cuatro jornadas disputadas, Estudiantes lidera en soledad con 8 puntos. Lo siguen de cerca Olimpia y Sionista con 7 unidades, mientras que Recreativo, Unión y Paracao acumulan 6.

 

Más atrás aparecen Echagüe, Quique y Rowing con 5 puntos, y Talleres con 4. En el fondo de la tabla se ubican Ciclista y Patronato con 3, y San Martín con 2.

APB Torneo Clausura Básquet
