Se llevó a cabo una jornada solidaria en el club Quique a beneficio del equipo de Máxibásquet femenino

“Es con el fin de ayudar a las campeonas argentinas de la categoría +60. Ellas viajan a Comodoro Rivadavia a fines de septiembre a pelear el título”, exclamaron.

7 de Septiembre de 2025
Imagen de la jornada.
Imagen de la jornada. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Se desarrolló la jornada de la Asociación de Maxibásquet Femenino del Oeste (AMFO) en la tarde de este domingo en la sede del club Quique, ubicado en calle Alsina de la ciudad de Paraná.

 

Liliana Luna, una de las personas presentes, expresó a Elonce: “Es con el fin de ayudar a las campeonas argentinas de la categoría +60. Ellas viajan a Comodoro Rivadavia a fines de septiembre a pelear el título”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“En esta jornada, participaron siete equipos hoy de diferentes edades porque hay diferentes categorías”, expresó. Hay varios de Paraná y de Santa Fe. Lomas, Quique, Santas y Talleres fueron algunos de los clubes.

Maxibasquet Quique
