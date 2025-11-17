Se definieron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Concluyó la fase de grupos del Torneo Clausura y ya están definidos los cruces de octavos. Boca enfrentará a Talleres y River visitará a Racing.
Este lunes concluyó la fase de grupos del Torneo Clausura, dejando a los equipos clasificados para los tan esperados octavos de final. En una jornada llena de tensión, se confirmaron los ocho duelos de eliminación directa, destacándose los enfrentamientos entre los gigantes del fútbol argentino. Boca Juniors, líder de la zona A, recibirá en la Bombonera a Talleres de Córdoba, mientras que River Plate, que quedó sexto en la zona B, visitará a Racing Club en uno de los clásicos más esperados de la competición.
La jornada también determinó a los equipos clasificados para las Copas Libertadores y Sudamericana 2026, con Rosario Central y Boca Juniors obteniendo sus boletos directos a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que Argentinos Juniors logró el repechaje a dicho torneo. El descenso ya se había definido con la pérdida de categoría de San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza, quienes no lograron mantenerse en la Primera División.
La definición de los grupos y el cierre de la fase regular
Los primeros encuentros del lunes definieron los equipos clasificados en la Zona B, donde Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán llegaron a la última fecha con 19 puntos, todos necesitados de ganar para avanzar a los octavos de final. Finalmente, Belgrano no pudo pasar de un empate 0-0 contra Unión de Santa Fe, lo que le costó la eliminación, mientras que Huracán igualó con Barracas Central y quedó afuera de los playoffs. En una jornada de grandes emociones, Gimnasia goleó 3-0 a Platense y alcanzó el séptimo puesto de la Zona B, dejando a Sarmiento fuera de la pelea por el título.
A lo largo de toda la jornada, equipos como Lanús y Independiente se disputaron puntos clave para sus aspiraciones internacionales, mientras que San Lorenzo y Estudiantes de La Plata lograron la clasificación a la Copa Sudamericana. El resto de los equipos involucrados en la lucha por los octavos mantuvieron la expectativa hasta el final, con las posiciones de los primeros y segundos puestos ya confirmadas.
Los cruces de octavos de final, definidos y esperados duelos
Ahora que la fase de grupos llegó a su fin, los ocho cruces de octavos de final han sido establecidos, con algunos duelos de gran impacto. Boca Juniors, el equipo más destacado de la zona A, enfrentará a Talleres de Córdoba, quien accedió como octavo de la Zona B. Por su parte, River Plate, quien ya tenía asegurada su clasificación, deberá medirse ante Racing Club, en un duelo que promete ser uno de los más disputados y esperados.
En otros cruces, Vélez Sarsfield se enfrentará a Argentinos Juniors, mientras que Lanús jugará contra Tigre. A su vez, Rosario Central, que terminó primero en la Zona B, se medirá ante Estudiantes de La Plata en otro duelo clave para el desarrollo de los playoffs. Los cruces restantes también cuentan con equipos muy parejos, como el enfrentamiento entre Unión y Gimnasia, así como el de Deportivo Riestra ante Barracas Central, que promete emoción hasta el último minuto.
La Copa Libertadores y Sudamericana, en juego
Además de la importancia de los octavos de final, los equipos continúan luchando por los cupos internacionales. Con la clasificación de Rosario Central y Boca Juniors ya asegurada para la Copa Libertadores 2026, la Tabla Anual se ha convertido en un factor determinante para los equipos en la búsqueda de los boletos para las competiciones internacionales. River Plate, que no logró superar el cuarto lugar, deberá centrarse en los playoffs para asegurarse su presencia en la Libertadores 2026.
Por otro lado, los equipos como Racing, Lanús y Tigre siguen con vida en la Copa Sudamericana, con Barracas Central e Independiente aún con posibilidades de clasificar. La tensión en los playoffs se mantendrá hasta el último partido, con la final programada para el 13 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.
Los cruces de octavos de final quedan definidos de la siguiente manera:
Boca Juniors (1A) vs. Talleres de Córdoba (8B)
Vélez Sarsfield (4B) vs. Argentinos Juniors (5A)
Lanús (2B) vs. Tigre (7A)
Racing Club (3A) vs. River Plate (6B)
Rosario Central (1B) vs. Estudiantes de La Plata (8A)
Central Córdoba (4A) vs. San Lorenzo (5B)
Unión (2A) vs. Gimnasia (7B)
Deportivo Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)