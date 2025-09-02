Selección: Scaloni apuesta a los campeones del mundo mientras busca soluciones

Excepto por Ángel Di María, retirado de la Selección tras coronarse campeón de la Copa América 2024 y hoy cerrando su carrera en Rosario Central, Lionel Scaloni sigue confiando en los campeones del mundo para delinear el 11 titular en estas Eliminatorias. Con Lionel Messi a la cabeza, buena parte del equipo suele salir de memoria, aunque hay puestos sensibles que no tienen dueño y muchas veces se arman de urgencia.
En el fondo, Emiliano Dibu Martínez, con un futuro incierto en la Premier League, sigue siendo el encargado de cuidar el arco, mientras que Cristian “Cuti” Romero se mantiene como primer marcador central. A su lado suele moverse Nicolás Otamendi, con 37 años, dispuesto a seguir dando batalla pero consciente de que está transitando sus últimos partidos con la camiseta nacional.
El recambio seguro era Lisandro Martínez. Sin embargo, tras sufrir una grave lesión ligamentaria a comienzos de febrero, aún no está entre los convocados, dejando a Scaloni con alternativas como Leonardo Balerdi y Juan Foyth, quienes también pueden actuar como laterales derechos, otro puesto que no tiene un titular indiscutido y suele quedar expuesto en encuentros clave.
Laterales: un dolor de cabeza constante
En la última fecha frente a Colombia en el Monumental (1-1), a Nahuel Molina le tocó frenar a un Luis Díaz indomable y durante gran parte del encuentro solo atinó a seguirle la marca. En la Selección sigue compitiendo con Gonzalo Montiel, como en los tiempos de Qatar, y en Atlético de Madrid ya no es titular indiscutido para Diego Simeone, por lo que el puesto de lateral derecho sigue generando dudas.
En el otro lateral, la situación también preocupa. Nicolás Tagliafico es el titular y Marcos Acuña el recambio, pero ninguno pudo jugar frente a Ecuador, y Facundo Medina terminó ocupando el N°3, aunque hoy quedó afuera del listado tras el recorte. La otra alternativa es Julio Soler, quien ya mostró condiciones en las Juveniles y busca afianzarse en Europa con Bournemouth.
El mediocampo sigue siendo el sector más nutrido de futbolistas talentosos: Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Valentín Carboni, Thiago Almada, entre otros. Sin embargo, en los metros finales del campo, pese a contar con Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, todavía se percibe la necesidad de nuevos delanteros.
Delanteros jóvenes en busca de oportunidades
Ahora le toca el turno a José Manuel López, siguiendo los pasos de Valentín Castellanos, Lucas Beltrán, Benjamín Domínguez, Alejandro Garnacho y Giuliano Simeone. El hijo del Cholo fue el único que logró consolidarse en la Scaloneta gracias a su versatilidad, despliegue incansable y su golazo ante Brasil que sentenció el 4-1.
Las próximas fechas de las Eliminatorias serán claves: Argentina enfrentará a Venezuela el jueves desde las 20.30 en el Monumental y a Ecuador el martes 9 desde las 20 en Guayaquil.
De estos encuentros dependerán las conclusiones de Scaloni sobre qué futbolistas podrían ganarse un lugar en la Selección de cara a los amistosos previos al Mundial 2026, que cada vez está más cerca. (TyC Sports)