Santiago Ascacíbar fue ofrecido a Boca tras frenarse las negociaciones con River

Santiago Ascacíbar fue ofrecido a Boca tras el estancamiento con River. El Xeneize evalúa su posible incorporación en el mercado de pases.
El mercado de pases comienza a moverse y con él, las sorpresas y rumores en torno a jugadores de alto perfil. Uno de los últimos movimientos que ha causado revuelo en el fútbol argentino es la posible llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors. El mediocampista de 28 años, quien viene de una gran temporada con Estudiantes, ha sido ofrecido al Xeneize por su representante luego de que las negociaciones con River Plate no llegaran a buen puerto. Aunque por el momento no ha existido una oferta formal, las puertas están abiertas y la posibilidad de un acercamiento podría materializarse en los próximos días, precisó TyC Sports.
El jugador, que fue clave en el título obtenido por Estudiantes en 2025, ha despertado el interés tanto de los de la Ribera como del Millonario. Sin embargo, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, dejó en claro que la salida de Ascacíbar no será un proceso complicado, aunque aún tiene un año de contrato con el club platense. Con el futuro del jugador en el aire, Boca no ha descartado iniciar negociaciones formales. A pesar de que el equipo no está buscando reforzar específicamente el puesto de volante central, la polifuncionalidad de Ascacíbar le da un valor agregado que podría inclinar la balanza a favor del Xeneize.
El interés de Boca y las prioridades del club
Si bien la prioridad de Boca en este mercado de pases parece estar enfocada en la incorporación de un defensor central y al menos dos delanteros, el interés por Santiago Ascacíbar toma otra relevancia debido a su versatilidad en el campo de juego. Ascacíbar no solo se desempeña como volante central, sino que también puede adaptarse a varias posiciones del mediocampo, lo que le otorga una flexibilidad que a Boca le resulta atractiva, especialmente con las bajas que sufrió el equipo en la última temporada.
Juan Román Riquelme, presidente de Boca y una de las figuras clave en la toma de decisiones dentro del club, ha mostrado en ocasiones previas interés por el "Ruso" Ascacíbar. Durante otros mercados, el nombre del mediocampista surgió como una opción viable para reforzar el medio campo Xeneize. Este contacto reciente con su representante podría dar pie a una nueva jugada por parte de Boca, aunque por el momento no hay certezas sobre si se avanzará en la propuesta.