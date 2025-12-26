 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
San Benito salió campeón del Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense de Fútbol

26 de Diciembre de 2025
Vencieron en la final a Academia Crack de Crespo.
Vencieron en la final a Academia Crack de Crespo. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

San Benito se consagró campeón del Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense de Fútbol, tras vencer 2-0 a la Academia Crack.

San Benito se consagró bicampeón del Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense de Fútbol, tras vencer 2 a 0 a la Academia Crack de Crespo en un partidazo. “La verdad que contenta, un nuevo título con las chicas. Trabajamos duro para esto y seguimos trabajando”, dijo Dayana Romero, conocida como la Colo, una de las referentes del equipo.

 

Con este nuevo logro, Romero alcanzó su título número 13 en San Benito: “Es una locura hermosa haber logrado tantos títulos en tan pocos años”, agregó. El equipo ratificó su superioridad durante los cuartos de final, la semifinal y la final, mostrando un trabajo colectivo impecable.

“El primer tiempo tuvimos muchas ocasiones de gol, lamentablemente no la pudimos concretar, y en el segundo tiempo salimos con otra cabeza, teníamos que estar tranquilos a la hora de definir”, explicó la Colo.

 

Compromiso y trabajo constante

El éxito de San Benito se basa en el compromiso y la responsabilidad: “Recién te conté que un 24, un 25 estábamos entrenando, cuando quizás todo el mundo está festejando, nosotras a las 4:30 de la tarde estábamos ahí. Eso es lo que caracteriza al equipo”, agregó Romero.

El plantel no solo se prepara para los torneos locales, sino también para la Copa Entre Ríos. “No tenemos vacaciones, en realidad no conocemos lo que son las vacaciones. Seguimos con Copa Entre Ríos, que no sabemos si va a ser el domingo o el martes, pero vamos a seguir trabajando para dejar al club en lo más alto”, aseguró la capitana.

El equipo cuenta con un fuerte respaldo de las divisiones inferiores, que aportan al trabajo diario y refuerzan la cohesión: “Somos un equipo muy unido. Creo que por eso lo logramos”, dijo Pamela, la capitana.

 

Celebración y futuro del equipo

La capitana y las jugadoras compartieron la alegría del título con sus familias y la comunidad.

San Benito campeón del torneo clausura de futbol femenino

La capitana también destacó la garra y la pasión del grupo: “Tiene mucha unión de grupo, tiene mucha garra, es un grupo que entrena todos los días, 24, 25. Queríamos llevarnos este título para darnos más fuerza para la Copa, así que creo que es un regalo de Navidad para nosotras y un impulso inmenso para seguir participando en la Copa.

El festejo final fue con todo el plantel celebrando el bicampeonato, mostrando la fuerza y el compromiso que las caracterizan.

San Benito Fútbol Femenino Torneo Clausura 2025 Liga Paranaense de Fútbol
