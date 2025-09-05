San Agustín brilló con la categoría Sub 16 en el 3x3 de los Juegos deportivos provinciales

REDACCIÓN ELONCE
La categoría Sub 16 de San Agustín tuvo resultados satisfactorios en los Juegos deportivos provinciales 2025, donde se trajo el primer lugar en la modalidad 3x3 esta semana.
“Quedamos primera en los Juegos Evita provinciales. Fueron ellas cuatro y cada cinco minutos, una de ellas descansaba. Nos fue bastante bien y fue muy lindo compartir dos días con las nenas en Chajarí el martes y miércoles”, dijo la entrenadora a Elonce.
Fiorella Bustos, una de las jugadoras, aportó que el trofeo se va a quedar en la institución y otra de las basquetbolistas, que ya se desempeña hace seis años, mencionó que sus padres “están orgullosos”.