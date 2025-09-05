 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Orgullo paranaense

San Agustín brilló con la categoría Sub 16 en el 3x3 de los Juegos deportivos provinciales

La entrenadora del equipo de San Agustín destacó a la división Sub 16: “Nos fue bastante bien”.

5 de Septiembre de 2025
La medalla conseguida.
REDACCIÓN ELONCE

La categoría Sub 16 de San Agustín tuvo resultados satisfactorios en los Juegos deportivos provinciales 2025, donde se trajo el primer lugar en la modalidad 3x3 esta semana.

 

La entrenadora que viajó con las jugadoras. Foto: Elonce.
“Quedamos primera en los Juegos Evita provinciales. Fueron ellas cuatro y cada cinco minutos, una de ellas descansaba. Nos fue bastante bien y fue muy lindo compartir dos días con las nenas en Chajarí el martes y miércoles”, dijo la entrenadora a Elonce.

 

Fiorella Bustos, una de las jugadoras, aportó que el trofeo se va a quedar en la institución y otra de las basquetbolistas, que ya se desempeña hace seis años, mencionó que sus padres “están orgullosos”.

Temas:

San Agustín 3X3
