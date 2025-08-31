River se impuso 2-0 sobre San Martín de San Juan en el Monumental

River y San Martín de San Juan se miden en el estadio Monumental, en un cruce correspondiente a la séptima jornada del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El partido comenzó a las 19.15, con arbitraje de Darío Herrera y la asistencia de Germán Delfino en el VAR.
18' El juvenil Santiago Lencina aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.
RIVER SE PUSO EN VENTAJA ⚪🔴 Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1PPMngGJD6— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025
21' Maximiliano Salas ganó una disputa dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Matías Borgogno.
¡QUÉ GOLAZO HICISTE, SALAS! ⚽🔝 El delantero de River dejó en el camino a un defensor y sacó un remate cruzado para el 2-0 ante San Martín SJ Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/COdmMnMW1C— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025
Formaciones:
River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Sebastián Jaurena; Santiago Salle, Sebastián González, Horacio Tijanovich; e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
¡Los 11 del Millonario para esta tarde! ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/96jXDTlk0X— River Plate (@RiverPlate) August 31, 2025
#TorneoBetano Clausura 2025 Así vamos hoy!! Éstos son los titulares y suplentes elegidos por Leandro Romagnoli para visitar a River desde las 19:15hs. Seguilo en vivo por TNT Sports Premium "Suscribite al https://t.co/JoQudQZKmD"#VamosLosSantos#VamosVerdinegro 🟢⚫ pic.twitter.com/UHySR7Z30Z— Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) August 31, 2025