River se impuso 2-0 sobre San Martín de San Juan en el Monumental

El conjunto de Marcelo Gallardo venia de avanzar en la Copa Argentina tras vencer a Unión en los penales. Ahora, recuperó la cima de su zona en el Torneo Clausura tras el 2-0.

31 de Agosto de 2025
River vence a los sanjuaninos.

River y San Martín de San Juan se miden en el estadio Monumental, en un cruce correspondiente a la séptima jornada del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El partido comenzó a las 19.15, con arbitraje de Darío Herrera y la asistencia de Germán Delfino en el VAR.

 

18' El juvenil Santiago Lencina aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.

21' Maximiliano Salas ganó una disputa dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Matías Borgogno.

Formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

 

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Sebastián Jaurena; Santiago Salle, Sebastián González, Horacio Tijanovich; e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Temas:

River San Martín Torneo Clausura
