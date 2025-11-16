River empató sin goles frente a Vélez como visitante por el Torneo Clausura

El partido tiene lugar en el estadio José Amalfitani desde las 17 horas del domingo. El Millonario debe conseguir el triunfo y aguardar por otro resultado que le permitan disputar la siguiente edición de la Libertadores.
River, que viene de perder categóricamente en el Superclásico ante Boca, visita este domingo a Vélez en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa en el estadio José Amalfitani desde las 17 horas con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer mientras que Adrián Franklin está en el VAR. La transmisión está a cargo de TNT Sports.
01' PT: Se lo perdió River en el arranque
Driussi tuvo en sus pies el primer del partido, pero remató por encima del travesaño. Quintero había habilitado al delantero con un gran pase.
EL PASE DE JUANFER 🔝 Antes del minuto de juego, casi llega el primero de River en los pies de Driussi Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/CsPrtvAgId— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025
22' PT: Debút en River
Lucas Obregón ingresó por primera vez en primera división en lugar de Fabricio Bustos.
AVISÓ VÉLEZ 🔵⚪ Cabezazo de Gordon que se fue cerca ante la estirada de Armani Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/MvD0G4IxNA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Tomás Cavanagh; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Tomás Galván; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
River: Franco Armani; Fabricios Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Así vamos NOSOTROS 💪🏼#TorneoBetano Clausura 2025 Seguí el partido por TNT Sports. Suscribite al Pack Fútbol ▶️ https://t.co/rZINDtNIGR#JuegaVélez pic.twitter.com/qezm5DZytH— Vélez Sarsfield (@Velez) November 16, 2025
📋 Los 11 del Millonario para enfrentar a Vélez por la fecha 16 del #TorneoBetano Clausura 2025 ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/TzyDk1zgfA— River Plate (@RiverPlate) November 16, 2025
Estadio: José Amalfitani, Capital Federal.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Adrián Franklin.