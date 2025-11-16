 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
River empató sin goles frente a Vélez como visitante por el Torneo Clausura

16 de Noviembre de 2025
River visita a Vélez en busca del triunfo en un partido definitorio.

El partido tiene lugar en el estadio José Amalfitani desde las 17 horas del domingo. El Millonario debe conseguir el triunfo y aguardar por otro resultado que le permitan disputar la siguiente edición de la Libertadores.

River, que viene de perder categóricamente en el Superclásico ante Boca, visita este domingo a Vélez en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

 

El encuentro se disputa en el estadio José Amalfitani desde las 17 horas con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer mientras que Adrián Franklin está en el VAR. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

 

01' PT: Se lo perdió River en el arranque

Driussi tuvo en sus pies el primer del partido, pero remató por encima del travesaño. Quintero había habilitado al delantero con un gran pase.

22' PT: Debút en River

Lucas Obregón ingresó por primera vez en primera división en lugar de Fabricio Bustos.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Tomás Cavanagh; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Tomás Galván; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

 

River: Franco Armani; Fabricios Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

 

Estadio: José Amalfitani, Capital Federal.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Adrián Franklin.

Temas:

River Vélez Torneo Clausura Liga Profesional
