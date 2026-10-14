River igualó 1 a 1 en Junín con Sarmiento y está fuera de los playoffs

Sarmiento se impone 1-0 con gol de Julián Contrera a los 15 minutos del primer tiempo. En el complemento, lo empató Montiel para River.
River no supo aprovechar la jerarquía y solamente empató 1 a 1 en el estadio Eva Perón, de Junín (provincia de Buenos Aires), en el marco de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura.
Julián Contrera puso en ventaja al conjunto local tras un gran contragolpe, pero no lo pudo sostener y Gonzalo Montiel lo empató tras un pase filtrado de Thiago Almada.
Con este resultado. el Millonario sigue afuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
92 minutos: otra tapada de Ayala
El cabezazo de Nicolás Otamendi a la salida de un córner fue al cuerpo del arquero de Sarmiento.
84 minutos: nueva modificación en River Plate
Lucas Beltrán por Sebastián Driussi.
77 minutos: segunda ocasión de Pereyra
El atacante del Millonario aprovechó un centro de Pancho Ortega para abrir su pie derecho en el remate, pero la pelota se fue a centímetros de un palo.
72 MINUTOS: ¡PEREYRA CASI CONVIERTE EL SEGUNDO GOL EN SU PRIMERA JUGADA!
Lautaro sacó un tremendo derechazo que forzó un tremendo manotazo de Ayala al córner. El juvenil ingresó junto a Francisco Ortega en lugar de Tomás Galván y Marcos Acuña.
70 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Ahora Gonzalo Montiel se tomó revancha y aportó el tanto del empate para el Millonario.
¡GOLAZO DE RIVER! Asistencia TOP de Thiagol Almada y enorme definición de Montiel para poner el 1-1 vs. Sarmiento. https://t.co/8ZRAwReowN— SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026
69 minutos: Tobías Andrada, amonestado
El volante de River Plate se llevó la cartulina por una falta sobre Julián Contrera.
55 MINUTOS: ¡GOL ANULADO DE RIVER PLATE!
Gonzalo Montiel aprovechó un centro de Fausto Vera para encajar la igualdad en Junín. Sin embargo, por una mano del mediocampista el gol no subió al marcador.
52 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE AYALA!
El guardameta de Sarmiento contuvo en dos tiempos un potente remate de Ángel Correa dentro del área.
46 minutos: atajada clave de Beltrán
El arquero de River Plate rechazó un tiro de Santiago Salle a quemarropa.
¡INICIÓ LA SEGUNDA PARTE!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
40 minutos: Sarmiento volvió a acercarse al arco de Beltrán
Jhon Rentería sacudió un disparo que se fue a centímetros de un palo.
38 minutos: nueva aparición de Thyago Ayala
El guardameta local contuvo sin problemas un remate de Ángel Correa a distancia.
36 minutos: Thiago Almada probó suerte con la pelota parada
La pegada del ex hombre de Atlético de Madrid mandó el balón por encima del travesaño.
34 MINUTOS: ¡DOBLE INTERVENCIÓN DE AYALA PARA EVITAR EL EMPATE!
El arquero de Sarmiento despejó un intento de Tomás Galván hacia un costado y, en el rebote, interceptó el centro que iba en dirección a Sebastián Driussi.
30 minutos: Contrera aceleró para Sarmiento
El atacante del Verde desenfundó un remate desde lejos, que terminó en las manos de Santiago Beltrán.
25 minutos: River Plate empuja para buscar el empate
El Millonario tiene el dominio de la pelota, pero Sarmiento controla el partido sin avances claros sobre el arco de Thyago Ayala.
16 minutos: Correa respondió para River Plate
Angelito ejecutó un tiro sin potencia desde afuera del área a las manos del arquero Thyago Ayala.
14 MINUTOS: ¡GOL DE SARMIENTO!
Julián Mavilla desbordó sobre el costado derecho y levantó un centro a baja altura que empujó Julián Contrera a la red.
¡RIVER PAGÓ CARO EL ERROR! La defensa del Millonario quedó desordenada tras un lateral, Marabel se la llevó y Contrera apareció por el centro para anotar el 1-0 de Sarmiento. https://t.co/nvNzKSHFQ4— SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026
10 MINUTOS: ¡DRIUSSI ESTRELLÓ UN REMATE EN EL TRAVESAÑO!
El goleador estuvo atento para buscar un centro de Ángel Correa al área chica, se anticipó a Renzo Orihuela y ensayó un disparo de primera que pegó en el parante superior.
3 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A SARMIENTO!
El zurdazo de Lucas Suárez en la puerta del área fue rechazado por el caño derecho de Santiago Beltrán en la primera llegada de riesgo en el partido.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.