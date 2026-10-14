El Coro de Ciencias Económicas sorprendió con un espectáculo de rock en la peatonal

Coro de Ciencias Económicas de la UNER cantó en la peatonal.

El Coro de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) sorprendió este miércoles a los vecinos que recorrieron la Peatonal San Martín de Paraná, con interpretaciones musicales en vivo frente a distintos comercios. La presentación formó parte de las actividades organizadas durante la quinta edición de la feria a cielo abierto, que reunió descuentos, promociones y propuestas culturales en el centro de la ciudad.

El grupo, dirigido por el maestro Eduardo Retamar, comenzó su recorrido alrededor de las 18 y llevó su repertorio a diferentes locales comerciales, donde recibió el acompañamiento de trabajadores, clientes y transeúntes. La actividad contó con la convocatoria de la Municipalidad de Paraná.

En diálogo con Elonce, Retamar explicó: "Fuimos convocados desde la Municipalidad de Paraná para sumarnos a esta propuesta y compartir con los comerciantes y la gente que visita la peatonal. Desde las 18 horas estamos recorriendo el lugar".

Un recorrido musical por los comercios

La presentación comenzó en las inmediaciones de calle Cervantes y avanzó por distintos sectores de la Peatonal San Martín hasta llegar a las cercanías de la Plaza de Mayo. Durante el trayecto, los integrantes del coro interpretaron canciones frente a las vidrieras y acompañaron el movimiento comercial.

"Ya hemos cantado en unos 15 negocios", comentó el director, quien destacó la posibilidad de combinar música y actividad comercial.

La propuesta permitió que los vecinos disfrutaran de un espectáculo gratuito mientras recorrían los negocios y aprovechaban las promociones especiales. Los integrantes del coro también compartieron momentos con el público, que acompañó las interpretaciones con aplausos.

Un espectáculo de rock que recorrió la provincia

Retamar explicó que el repertorio presentado en la peatonal formó parte de Pinceladas de Rock, una propuesta musical que el conjunto había llevado a distintos escenarios entrerrianos.

"Recién iniciamos un extracto de lo que es el espectáculo Pinceladas de Rock, que ya lo hemos hecho más de 40 veces en toda la provincia y ha tenido un éxito muy grande", señaló.

El director también manifestó su satisfacción por participar de una actividad que permitió acercar la música coral a espacios cotidianos y públicos que habitualmente no asisten a conciertos. "Estamos muy contentos por sumarnos a esta propuesta", expresó Retamar, al destacar el compromiso de los integrantes del conjunto durante cada presentación.