Récord histórico en natación: Cameron McEvoy rompió la marca mundial de 50 metros libre

REDACCIÓN ELONCE
El nadador australiano marcó un tiempo de 20s88 en China y superó una marca que llevaba más de 16 años vigente. Es el primer registro por debajo de los 21 segundos sin los polémicos “supertrajes”.
El récord mundial de Cameron McEvoy en 50 metros libre marcó un hito en la historia de la natación al quebrar una marca que permanecía vigente desde 2009, en una prueba cargada de simbolismo por el contexto en el que había sido lograda originalmente.
El nadador australiano logró un tiempo de 20 segundos y 88 centésimas durante una competencia disputada en Shenzhen, China, y superó por tres centésimas el registro del brasileño César Cielo, quien había establecido el récord en la era de los denominados “supertrajes”.
A sus 31 años, McEvoy se convirtió además en el primer nadador en bajar la barrera de los 21 segundos sin el uso de esos trajes de poliuretano, prohibidos desde 2010 por su impacto en el rendimiento deportivo.
Una marca histórica sin supertrajes
El récord anterior, de 20s91, había sido alcanzado por Cielo en 2009, en un período en el que los trajes tecnológicos revolucionaron la natación y generaron fuertes debates sobre la equidad en la competencia.
Durante esos años, se rompieron múltiples récords mundiales en casi todas las pruebas olímpicas, impulsados en gran parte por la utilización de estas prendas.
Con su marca de 20s88, McEvoy no solo superó el tiempo del brasileño, sino que también estableció un nuevo parámetro en la natación moderna, libre de las ventajas tecnológicas que caracterizaron aquella etapa.
Dominio en la competencia
El australiano se impuso con claridad en la final del China Swimming Open, donde dominó la prueba desde el inicio. Finalizó muy por delante del estadounidense Jack Alexy, que registró 21s57, y de su compatriota Kyle Chalmers, quien completó la distancia en 22s01.
Además, McEvoy pulverizó su mejor marca personal previa, que era de 21s06, evidenciando un notable salto de rendimiento en la prueba.
Reacciones y reconocimiento
Tras la carrera, el propio César Cielo reaccionó en redes sociales y felicitó al australiano por su logro. “¡Una carrera rápida como el rayo! ¡Increíble!”, escribió el brasileño, quien además destacó el significado del nuevo récord en el contexto de la evolución del deporte.
McEvoy respondió con un mensaje de respeto hacia su antecesor: “Si he podido ver más lejos que los demás es por ir a hombros de gigantes, y tú, amigo mío, eres un gigante en este deporte”.
Un objetivo largamente buscado
El récord mundial de Cameron McEvoy en 50 metros libre fue el resultado de un proceso de preparación sostenido en el tiempo.
“Estoy eufórico. Tenía ese objetivo desde hacía mucho tiempo”, expresó el nadador tras la competencia.
El australiano explicó que su rendimiento era previsible a partir del nivel alcanzado en los entrenamientos: “Estaba haciendo cosas muy especiales en los entrenamientos antes de esto, así que sabía que tenía la oportunidad”.
Proyección y próximos desafíos
McEvoy, que ya había sido campeón mundial en 2023 y 2025, también analizó su desempeño técnico y dejó abierta la posibilidad de seguir mejorando. “Sabía que mis primeros 25 metros serían muy rápidos, pero quizás no tenía la condición física necesaria para los últimos 25 metros”, explicó.
A pesar de haber alcanzado un registro histórico, aseguró que continuará enfocado en la prueba: “Seguiré concentrándome en los 50 metros y tal vez pueda conseguir otro récord mundial más adelante este año”.
El final de una era
La caída del récord de 2009 marca también el cierre simbólico de una etapa en la natación, vinculada a los avances tecnológicos que modificaron los estándares de rendimiento, publicó Clarín.
Actualmente, solo quedan seis récords mundiales de esa época en el programa olímpico, lo que refleja el impacto duradero de aquel período.
Con esta nueva marca, McEvoy no solo inscribió su nombre en la historia, sino que redefinió los límites de la velocidad en una de las pruebas más exigentes de la natación.