Platense-Vélez y Rosario Central-Banfield abren la fecha 11 del Torneo Apertura

La jornada del sábado tendrá dos encuentros clave en la Liga Profesional. Vélez visitará a Platense con el objetivo de sostener la punta de la zona A, mientras que Rosario Central recibirá a Banfield buscando acercarse a lo más alto del grupo B.
La fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional comenzará este sábado con dos partidos que pueden tener impacto en la lucha por los primeros puestos de cada zona. Platense recibirá a Vélez Sarsfield desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, mientras que Rosario Central enfrentará a Banfield a partir de las 21 en el Gigante de Arroyito.
El primer encuentro de la jornada tendrá como protagonistas al Calamar y al Fortín. El equipo de Liniers llega con la misión de mantenerse como único líder de la zona A. Actualmente suma 19 puntos y busca sostener la ventaja en la cima del grupo.
Sin embargo, Vélez llega tras empatar 1 a 1 frente a Tigre en su última presentación, resultado que le impidió ampliar la diferencia con sus perseguidores en la tabla.
Platense busca sostenerse en zona de clasificación
Del otro lado estará Platense, que intenta consolidarse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El conjunto de Vicente López suma 14 unidades y se ubica en el quinto lugar de la zona.
El Calamar atraviesa una racha de tres empates consecutivos, luego de igualar frente a Defensa y Justicia, Deportivo Riestra y Newell’s, por lo que intentará volver al triunfo ante su público.
El partido se disputará desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Ariel Penel y transmisión televisiva a cargo de ESPN Premium.
Probables formaciones
Platense: Matías Borgogno; Eugenio Raggio o Agustín Lagos, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez y Juan Ignacio Saborido; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Juan Gauto; Franco Zapiola y Augusto Lotti.
DT: Walter Zunino.
Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias y Florián Monzón.
DT: Guillermo Barros Schelotto.
Rosario Central cierra la jornada del sábado
Más tarde, desde las 21, Rosario Central recibirá a Banfield en el Gigante de Arroyito en otro partido importante para la tabla de posiciones de la zona B.
El conjunto rosarino, que cuenta con la presencia de Ángel Di María, se ubica en el tercer puesto con 15 puntos y buscará un triunfo que lo acerque a la cima del grupo. En su último encuentro igualó sin goles ante Argentinos Juniors en La Paternal.
Central había llegado a ese partido tras ganar el clásico frente a Newell’s, resultado que lo posicionó entre los principales animadores de su zona.
Banfield busca recuperarse
El presente de Banfield es distinto. El Taladro suma 10 puntos y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, además de seguir atento a la tabla de promedios. En su última presentación sufrió una derrota como local por 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que intentará recuperarse en su visita a Rosario.
El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina y será televisado por TNT Sports.
Probables formaciones
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila y Agustín Sández; Vicente Pizarro y Enzo Giménez; Franco Ibarra, Pol Fernández y Jaminton Campaz; Alejo Véliz.
DT: Jorge Almirón.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor e Ignacio Abraham; David Zalazar, Lautaro Villegas, Ignacio Pais y Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.
DT: Pedro Troglio.
Con estos dos encuentros, el Torneo Apertura comenzará a transitar una nueva fecha con equipos que buscan consolidarse en la pelea por los primeros puestos y asegurar su lugar en la zona de clasificación a los playoffs.