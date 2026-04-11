Patronato se reencontró con la victoria en la Primera Nacional: le ganó 1-0 a Almagro

REDACCIÓN ELONCE
Patronato, bajo la conducción técnica de Marcelo Candia consiguió una importante victoria por 1-0 sobre Almagro en la tarde del sábado. Sumó su primer éxito fuera de casa. Salió de los últimos lugares.
Patronato logró un meritorio triunfo por 1 a 0 sobre Almagro en la tarde del sábado en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la novena fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Se pudo seguir el minuto a minuto por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
El único autor del gol fue el delantero Tomás Attis, de gran trabajo a lo largo de los 70 minutos. Fue su primer tanto en la institución de Paraná tras arribar desde el Federal A. Terminó con un jugador menos por la roja a Federico Bravo.
Con este triunfo, llegó a ocho unidades en el campeonato y rompió el maleficio: sumó su primer triunfo fuera de Paraná.
El próximo domingo jugará a las 16:00 horas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella frente a Deportivo Maipú, que se encuentra en la última colocación de la zona.
Lo transcurrido en el partido
Tras unos primeros minutos de mucho dominio de Almagro, el Rojinegro comenzó a nivelar. Empezó a imponerse en la mitad de la cancha y consiguió tirar algunos centros peligrosos. De todas formas, el Tricolor y la habilidad de sus mediocampistas hacen ilusionar al local.
A los 27 minutos, Maxi Rueda le cometió una dura falta a uno de los atacantes de Almagro y se ganó la tarjeta amarilla.
Almagro se acercó al área de Patronato y el ‘10’ estuvo cerca de patear, pero ganó el tiro libre. La ejecución, afortunadamente, no llegó a generar peligro.
A los 39 minutos, Franco Soldano tuvo una chance concreta de gol, pero rebotó en un defensor y la pelota perdió fuerza y quedó en manos del arquero.
Finalizó la primera etapa con un 0 a 0 y un Patronato más cerca del área de Almagro.
En la primera jugada del complemento, Patronato sorprendió a Almagro y se puso adelante en el marcador. Una gran jugada por la banda derecha habilitó a Salas, que tiró un centro al primer palo y Attis anticipó a su defensor, llevó el balón al segundo palo y estampó el 1-0.
Casi llegó el segundo gol de Patronato a los siete minutos. Un centro pasado al segundo palo fue a la cabeza de Attis. El arquero respondió y mandó el balón al tiro de esquina. En la jugada siguiente, el “Monito” Díaz ganó en la altura y nuevamente el arquero salvó al local.
Matías Cortave se ganó la amarilla tras una dura infracción sobre un futbolista del equipo visitante.
A los 15 minutos, Federico Bravo cometió una falta innecesaria y se llevó la tarjeta amarilla.
Se salvó Patronato. A los 26 minutos del complemento, volvió a atacar Almagro. Un centro bajo cruzó cerca de la línea de gol, pero uno de los defensores despejó justo a tiempo. Sigue 1-0 el marcador para el elenco de Paraná.
Alejo Miró y Reno Reynaga ingresaron para jugar los últimos 15 minutos de juego. Salieron Valentín Pereyra y el goleador Tomás Attis, de gran tarea.
Una falta innecesaria de Federico Bravo lo dejó con uno menos al elenco que dirige Marcelo Candia. Además, el capitán Alan Sosa fue amonestado por protestar. Para tratar de mantener la ventaja, sacó a Franco Soldano y entró Augusto Picco.
Patronato se replegó en su campo y Almagro pobló la delantera para tratar de ir por el empate. A falta de cinco minutos, sigue arriba en el tanteador.
Alan Sosa contuvo lo que era el empate de Chamorro para Almagro. Con los puños, evitó el empate del equipo de la provincia de Buenos Aires.
Finalizó el partido y el Rojinegro se llevó los tres puntos.
Formaciones confirmadas
La alineación de Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello; Valentín Pereyra, Moreyra, Federico Bravo, Brandon Cortés, Salas; Franco Soldano y Attis. El entrenador será Marcelo Candia.
La alineación de Almagro: Zozaya, Cortave, Asis, Chamorro, Marchioni, Marco, Palacios, Macies, Benegas, Bustamante y Úbeda.