"Nos faltó el gol, pero dejamos una muy buena imagen", expresó Marcioni

Julián Marcioni, jugador de Patronato, habló con Elonce tras el empate del equipo y compartió sus sensaciones sobre el encuentro. "Hicimos un muy buen partido en todas las partes. Nos faltó el gol nada más, pero lo buscamos por todos lados. Hay que quedarse tranquilos porque dejamos una muy buena imagen", expresó.

Consultado sobre si el equipo jugó mejor en la segunda mitad, opinó que "el segundo tiempo lo fuimos a buscar más arriba. Encontramos más los espacios, anduvimos mejor con los pases, estuvimos más finos. No se pudo conseguir los tres puntos y eso es lo que necesitamos ya".

Sobre las dificultades de la división y el desarrollo de los juegos, mencionó: "La categoría es así, mucha fricción, pocos espacios, pero hay que meterle, no queda otra", afirmó. También reflexionó sobre las situaciones de gol que no se concretaron: "Nosotros también nos preguntamos qué pasa, qué falta para que entre, pero a veces entra, a veces no. Tenemos que tratar de mantener el arco en cero, que también eso es muy importante", dijo.

En cuanto a lo que le faltó al equipo para ganar, fue claro: "El gol, nada más. Hoy solo nos faltó ser eficaz, meter la pelota dentro del arco, pero hay que seguir y mirar para adelante", comentó. También se refirió a su posición en el campo de juego: "Ahí al lado de Alan (Bonansea) me siento más cerca del arco, pero si hay que volantear, se hace tranquilamente".

Finalmente, el jugador habló sobre la diferencia entre jugar de local y visitante, y cómo la presión puede influir en el rendimiento del equipo. Aunque mencionó que jugar en casa tiene su peso, resaltó que el objetivo sigue siendo ganar en cualquier escenario.

"A veces por la cabeza pasa, de local no podemos ganar y darle una alegría a la gente, pero no tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en ganar de visitante y de local. Desde afuera estamos trayendo puntos, lo que más podemos, pero hay que hacerse fuerte acá y conseguir los tres puntos", concluyó.