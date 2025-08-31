Patronato juega hoy un partido clave frente a Atlanta: hay descuento de 50% en las entradas

Patronato busca consolidarse en el Reducido y pelear por uno de los dos ascensos que otorga la Primera Nacional. Esta tarde, desde las 16, recibirá a Atlanta, que marcha segundo. Elonce transmitirá en vivo, a través del streaming @eloncecom en youtube y la Radio FM en el 98.7 del dial.

Para este compromiso, Gabriel Gómez no podrá contar con Emanuel Moreno, que ya se perdió el anterior cotejo ante Colegiales por una sobrecarga muscular. Quién si regresa es Valentín Pereyra, que tiene todas las de ser de la partida en lugar de Matías Pardo.

Asimismo, la incógnita pasa por el sistema que utilizaría el DT, si regresa al 5-2-3 (es probable por lo que genera el elenco como local) o decide sostener el 4-4-2 cómo Munro

Se especula con que podría formar con Alan Sosa; Maxi Rueda, Monito Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra y Escobar; Santiago Gallucci, Juan Barinaga; Pereyra, Alan Bonansea y Fede Castro, según publica Código Patrón.

En el último partido de visitante, Patronato igualó 0-0 frente a Colegiales. Con este empate, el equipo paranaense sumó una unidad, llegó a 42 puntos y se mantiene en el quinto lugar de la tabla, dentro de la zona de Reducido.

Hay descuento del 50% en las entradas

La Comisión Directiva resolvió aplicar un descuento del 50% en el valor de las entradas para las tribunas popular Grella y preferencial San Nicolás, con el objetivo de incentivar la presencia masiva de hinchas en el estadio.

Menores ingresan gratis

Como se viene implementando a lo largo del torneo, los menores de hasta 11 años podrán ingresar de manera gratuita tanto a la popular Grella como a la platea San Nicolás, una medida que busca favorecer la concurrencia de las familias rojinegras.