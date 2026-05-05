Patronato: Federico Bravo fue operado y estará un mes fuera de las canchas

REDACCIÓN ELONCE
El mediocampista de Patronato sufrió una fractura de tabique ante Nueva Chicago y fue intervenido quirúrgicamente. Estará fuera de las canchas por cuatro semanas. Los entrenamientos y otros lesionados.
La lesión de Federico Bravo generó preocupación en Patronato luego del triunfo ante Nueva Chicago, ya que el mediocampista sufrió una fractura de tabique y debió ser intervenido quirúrgicamente. Según confirmaron desde el club, el jugador estará fuera de las canchas aproximadamente cuatro semanas.
El hecho ocurrió en el tramo final del encuentro, cuando faltaban dos minutos para el cierre y, en una disputa aérea, el futbolista intentó despejar el balón con la cabeza. En esa acción, recibió un fuerte impacto en el rostro por parte del jugador rival, lo que obligó a detener el partido durante algunos minutos.
A raíz de la infracción, el defensor de Nueva Chicago, Dylan Gissi —con pasado en Patronato— fue expulsado. El golpe encendió rápidamente las alarmas en el cuerpo técnico y en sus compañeros, quienes advirtieron la gravedad de la situación desde el primer momento.
Diagnóstico y respaldo del plantel
Tras el encuentro, los estudios médicos confirmaron la fractura en el tabique nasal, por lo que se resolvió realizar la intervención quirúrgica durante la jornada siguiente. Desde la institución precisaron que la evolución del jugador será monitoreada, aunque el tiempo estimado de recuperación es de un mes.
El entrenador Marcelo Candia ya había anticipado el cuadro tras el partido. “Está muy complicado, está con mucho dolor y tiene algo complicado en el tabique”, explicó, al referirse al estado físico del volante.
Por su parte, el delantero Hernán Rivero también se expresó sobre la situación de su compañero y destacó su importancia dentro del equipo. “Es un compañero muy importante para nosotros”, manifestó a Elonce, en un mensaje de apoyo tras la lesión.
Entrenamientos y otros lesionados en el plantel
Mientras tanto, el plantel profesional continuó con su preparación de cara al próximo compromiso frente a San Martín de San Juan, que se disputará el domingo. Desde el club informaron que los jugadores realizaron “trabajos de fuerza general en el gimnasio, rondas de tenencia y fútbol reducido”.
Además, se indicó que las prácticas continuarán durante miércoles y jueves en el predio, y que ese mismo jueves por la noche el equipo emprenderá viaje rumbo a San Juan para afrontar el encuentro.
En cuanto a la situación sanitaria del plantel, Patronato arrastra otras bajas importantes. Fernando Moreyra presenta un desgarro isquiotibial en el muslo izquierdo, mientras que Renzo Reynaga sufre una lesión en el cuádriceps izquierdo. A su vez, Tomás Attis continúa fuera de las canchas tras resentirse de un desgarro previo.