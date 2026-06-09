Patronato y su empate ante Agropecuario: "con once jugadores lo hubiéramos ganado”, dijo Alan Sosa

Alan Sosa sobre Patronato dejó una reflexión clara tras el empate 1 a 1 frente a Agropecuario en Carlos Casares, por la 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El arquero y capitán del conjunto entrerriano consideró que la expulsión de Valentín Pereyra fue determinante en el desarrollo del encuentro y aseguró que, con igualdad numérica, su equipo tenía grandes posibilidades de quedarse con la victoria.

El guardameta coincidió con el análisis realizado por el entrenador Marcelo Candia y sostuvo que el equipo se vio obligado a modificar su planteo luego de quedarse con diez jugadores. “Creo que con once jugadores lo hubiéramos ganado, pero a veces quedar con uno menos es complicado y pasan estas cosas”, manifestó.

Además, destacó la dificultad que representa enfrentar a Agropecuario en condición de visitante. “Jugar en esta cancha siempre es duro. Agropecuario es un rival difícil. Hasta la expulsión estábamos haciendo un buen partido. Después, con un jugador menos, no podíamos ir a buscar el partido porque podíamos perder todo. Por eso nos tiramos un poco atrás y tratamos de sostener el resultado”, explicó.

Un análisis del desarrollo del partido

Al repasar lo ocurrido durante la primera etapa, Sosa señaló que el rival intentó aprovechar la velocidad de sus futbolistas por los costados. “Ellos avanzaron por afuera. Sabíamos que tenían jugadores rápidos. Tiraron un par de centros que terminaron en offside”, relató.

El arquero también destacó la importancia ofensiva que tiene Valentín Pereyra para el funcionamiento del equipo. “Al tener a Valentín que va mucho para adelante pueden lastimar por las bandas, pero también tenemos que atacar. Son riesgos que tenemos que asumir”, indicó.

En diálogo con el programa La Fiesta del Fútbol, el capitán rojinegro sostuvo que el partido exigía protagonismo pese a la posición de ambos equipos en la tabla. “Más allá de que están debajo de nosotros en la tabla, no hay tanta diferencia. Fue un partido duro y la cancha estaba bastante complicada”, afirmó a La Fiesta del Fútbol.

Respaldo a Pereyra y confianza para lo que viene

Consultado sobre la jugada que terminó con la expulsión de Pereyra, Sosa salió en defensa de su compañero y cuestionó la rapidez con la que actuó el árbitro Gastón Monzón Brizuela.

“A pesar de que Valen no lo quiso hacer, cortó una jugada en la que se estaban viniendo hacia nuestro arco y el árbitro se apuró en sacar la segunda amarilla”, expresó el arquero.

Finalmente, el capitán se refirió a la seguidilla de encuentros que Patronato afrontará como local frente a Atlético de Rafaela, Midland y San Martín de Tucumán. “Tenemos que tratar de seguir sumando y, si es de a tres, mucho mejor. Lo dije y lo mantengo: el equipo está bien y tenemos que sumar todo lo que podamos en estos partidos para encarar la segunda rueda, que es donde se definen las cosas, de la mejor manera”, concluyó.