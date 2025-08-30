Palista concordiense cosechó tres oros en Sudamericano de Canotaje y busca apoyo para competir en el Mundial

Palista concordiense cosechó tres oros en Sudamericano de Canotaje y se consolidó como una de las grandes promesas del deporte argentino. Se trata de Valentino Ferrier, joven representante de Entre Ríos, que obtuvo además una medalla de plata en la cita continental disputada en Paraguay.
Ferrier, en la categoría Cadetes, comenzó su participación con un oro en K4 1000 metros, confirmando su gran presente deportivo. Pero su ambición lo llevó a competir también en una categoría superior, donde alcanzó la medalla de plata en K4 Junior 1000 metros, enfrentando a rivales de mayor edad y experiencia.
La cosecha de medallas continuó en la jornada del jueves. El concordiense volvió a mostrar su calidad con otro oro en K4 500 metros Cadetes. Y aunque en K2 500 metros sufrió una caída a 50 metros de la meta cuando peleaba mano a mano con Uruguay, la frustración no lo detuvo: en el cierre del día se consagró con un oro en K1 500 metros Cadetes.
Un talento en ascenso
El rendimiento del joven entrerriano en el Sudamericano no solo sorprendió por la cantidad de preseas obtenidas, sino también por la madurez con la que afrontó cada competencia. Pese a la caída en K2 500 metros, supo reponerse con carácter para cerrar su participación con otra victoria.
Con estos resultados, Ferrier se proyecta como una de las figuras con mayor futuro dentro del canotaje nacional. Su versatilidad para destacarse tanto en pruebas individuales como en equipo, lo posiciona como una carta fuerte para la Selección Argentina en competencias internacionales.
Ahora, el desafío es aún mayor: representar al país en el Mundial de Canotaje, que se disputará en República Checa del 19 al 21 de septiembre de 2025. Allí, Ferrier aspira a medirse con los mejores del planeta en distintas pruebas, lo que marcará un nuevo escalón en su carrera.
El desafío del Mundial y el pedido de apoyo
El objetivo de viajar a Europa trae consigo un desafío económico. Para poder concretar su participación, Ferrier necesita reunir alrededor de 5 mil dólares, de los cuales aún le restan 1.000 euros. El dinero cubrirá gastos de traslado, hospedaje, alimentación y compensaciones para el cuerpo técnico.
Vale destacar que, además de sus recientes logros, el palista ya acumula un historial destacado en competencias previas: dos medallas de oro en K4 1000 metros y K1 1000 metros, dos medallas de plata en K1 500 metros y K2 1000 metros, y dos bronces en K2 500 metros y K4 500 metros.
Quienes deseen colaborar con el deportista concordiense pueden hacerlo a través del alias bancario Valentino.ferrier, con el fin de apoyar su sueño mundialista y seguir representando al canotaje entrerriano y argentino en lo más alto. (Con información de Diario Río Uruguay)