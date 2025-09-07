Lugón ganó la final del TN en Buenos Aires: Gassmann llegó 4° y Bastidas 9°

Rodrigo Lugón fue el vencedor de la final de pilotos titulares correspondiente a la tercera edición de los “200 pilotos” dentro de la Clase 3 del TN, fecha nueve de la temporada 2025, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires

El piloto crespense Joel Gassmann largó quinto, lideró una parte de la carrera, pero finalmente terminó cuarto. En tanto, el corredor paranaense Exequiel Bastidas partió 16° y pudo completar una buena labor para meterse en el top 10 y finalizar noveno.

La carrera

Jerónimo Teti agarró el liderato en la largada, pero tuvo un despiste tras un contacto con Facundo Marques. Esto fue aprovechado por Facundo Chapur para pasar al frente, sin embargo, poco después fue superado por el entrerriano Joel Gassmann.

El oriundo de Crespo se defendió del ataque de Manuel Mallo y eso fue aprovechado por Rodrigo Lugón para superar a ambos pilotos. Por su parte, Jorge Barrio se vio obligado a abandonar tras recibir un golpe de Matías Muñoz Marchesi que dañó su auto.

Con el paso de las vueltas, el cordobés empezó a hacer diferencia tanto por ritmo como por pelea entre sus rivales. El crespense Gassmann y Manuel Mallo tuvieron un toque, lo que fue aprovechado por Lucas Vicino quien también superó a Ever Franetovich para ser segundo.

Finalmente, Lugón cruzó antes que nadie la bandera a cuadros y alcanzó su segunda victoria del año. Vicino culminó segundo a +1.900 y Franetovich completó el podio a +6.539 del Volkswagen Virtus N°113.

Top 10:

1 – Rodrigo Lugón (28:34.340)

2 – Lucas Vicino (+1.900)

3 – Ever Franetovich (+6.539)

4 – Joel Gassmann (+6.802)

5 – Fabián Yannantuoni (+7.567)

6 – Ricardo Risatti (+7.704)

7 – Carlos Okulovich (+9.248)

8 – Jonatan Castellano (+9.283)

9 – Exequiel Bastidas (+18.984)

10 – José Manuel Urcera (+19.094)

La próxima fecha será del 10 al 12 de octubre en el autódromo de Rosario, Santa Fe.