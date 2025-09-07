 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Lugón ganó la final del TN en Buenos Aires: Gassmann llegó 4° y Bastidas 9°

El cordobés se quedó con la victoria de la Clase 3 del TN que se disputó en el autódromo de Buenos Aires. El crespense Joel Gassmann lideró la carrera, pero terminó 4°. El paranaense Exequiel Bastidas se ubicó en el top 10.

7 de Septiembre de 2025
Lugón ganó la final del TN en Buenos Aires.
Lugón ganó la final del TN en Buenos Aires.

Rodrigo Lugón fue el vencedor de la final de pilotos titulares correspondiente a la tercera edición de los “200 pilotos” dentro de la Clase 3 del TN, fecha nueve de la temporada 2025, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires

 

El piloto crespense Joel Gassmann largó quinto, lideró una parte de la carrera, pero finalmente terminó cuarto. En tanto, el corredor paranaense Exequiel Bastidas partió 16° y pudo completar una buena labor para meterse en el top 10 y finalizar noveno.

La carrera

Jerónimo Teti agarró el liderato en la largada, pero tuvo un despiste tras un contacto con Facundo Marques. Esto fue aprovechado por Facundo Chapur para pasar al frente, sin embargo, poco después fue superado por el entrerriano Joel Gassmann.

El oriundo de Crespo se defendió del ataque de Manuel Mallo y eso fue aprovechado por Rodrigo Lugón para superar a ambos pilotos. Por su parte, Jorge Barrio se vio obligado a abandonar tras recibir un golpe de Matías Muñoz Marchesi que dañó su auto.

Con el paso de las vueltas, el cordobés empezó a hacer diferencia tanto por ritmo como por pelea entre sus rivales. El crespense Gassmann y Manuel Mallo tuvieron un toque, lo que fue aprovechado por Lucas Vicino quien también superó a Ever Franetovich para ser segundo.

Finalmente, Lugón cruzó antes que nadie la bandera a cuadros y alcanzó su segunda victoria del año. Vicino culminó segundo a +1.900 y Franetovich completó el podio a +6.539 del Volkswagen Virtus N°113.

Top 10:

1 – Rodrigo Lugón (28:34.340)

2 – Lucas Vicino (+1.900)

3 – Ever Franetovich (+6.539)

4 – Joel Gassmann (+6.802)

5 – Fabián Yannantuoni (+7.567)

6 – Ricardo Risatti (+7.704)

7 – Carlos Okulovich (+9.248)

8 – Jonatan Castellano (+9.283)

9 – Exequiel Bastidas (+18.984)

10 – José Manuel Urcera (+19.094)

 

La próxima fecha será del 10 al 12 de octubre en el autódromo de Rosario, Santa Fe.

Temas:

Automovilismo Turismo Nacional Joel Gassmann Exequiel Bastidas Rodrigo Lugón
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso