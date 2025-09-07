"Me sentí muy solo durante toda la carrera", confesó Franco Colapinto

El argentino Franco Colapinto no ocultó su bronca luego del Gran Premio de Italia, disputado este domingo en el histórico circuito de Monza. El joven de Pilar aseguró que la carrera fue especialmente complicada y que se sintió sin herramientas para competir.

“La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca", expresó el piloto en la zona mixta, apenas concluida la prueba. “No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”, agregó en referencia al flojo rendimiento que lo relegó al fondo del pelotón.

🇦🇷 EL ANÁLISIS DE FRANCO Colapinto se refirió a su performance en el #ItalianGP: "muy solo toda la carrera".

Carrera cuesta arriba desde el inicio

Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine, mismo lugar desde el cual había largado, en una nueva fecha de la Fórmula 1. El resultado volvió a dejarle un sabor amargo en una temporada que no logra despegar.

En la partida, el argentino se ubicó por delante de su compañero Pierre Gasly, pero con el correr de las vueltas la situación se complicó. Tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a ocupar la última posición, en el 18° lugar.

En los giros finales, Colapinto no consiguió superar a Gasly, aunque sí pudo hacerlo con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), lo que le permitió regresar al puesto 17 en el que había comenzado la competencia.

Problemas de ritmo y limitaciones del auto

El pilarense inició la carrera con neumáticos medios, que mantuvo durante 33 vueltas, para luego pasar a los duros. Sin embargo, la estrategia no alcanzó para darle mayor competitividad.

A lo largo de la jornada, Colapinto nunca encontró el ritmo necesario para disputar posiciones y su Alpine volvió a mostrar falencias que lo condicionaron desde el primer momento.

Incluso, durante la carrera reportó un calambre, aunque fue el bajo rendimiento del motor Renault el que terminó de sentenciar sus posibilidades de destacarse en Monza.