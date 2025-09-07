 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

"Me sentí muy solo durante toda la carrera", confesó Franco Colapinto

El piloto argentino terminó 17° en Monza y expresó su frustración por el bajo rendimiento de su Alpine, que lo dejó sin chances de pelear posiciones en una jornada difícil.

7 de Septiembre de 2025
"Me sentí muy solo durante toda la carrera", dijo Colapinto.
"Me sentí muy solo durante toda la carrera", dijo Colapinto.

El argentino Franco Colapinto no ocultó su bronca luego del Gran Premio de Italia, disputado este domingo en el histórico circuito de Monza. El joven de Pilar aseguró que la carrera fue especialmente complicada y que se sintió sin herramientas para competir.

 

La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca", expresó el piloto en la zona mixta, apenas concluida la prueba. “No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”, agregó en referencia al flojo rendimiento que lo relegó al fondo del pelotón.

Carrera cuesta arriba desde el inicio

Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine, mismo lugar desde el cual había largado, en una nueva fecha de la Fórmula 1. El resultado volvió a dejarle un sabor amargo en una temporada que no logra despegar.

En la partida, el argentino se ubicó por delante de su compañero Pierre Gasly, pero con el correr de las vueltas la situación se complicó. Tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a ocupar la última posición, en el 18° lugar.

 

En los giros finales, Colapinto no consiguió superar a Gasly, aunque sí pudo hacerlo con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), lo que le permitió regresar al puesto 17 en el que había comenzado la competencia.

Problemas de ritmo y limitaciones del auto

El pilarense inició la carrera con neumáticos medios, que mantuvo durante 33 vueltas, para luego pasar a los duros. Sin embargo, la estrategia no alcanzó para darle mayor competitividad.

 

A lo largo de la jornada, Colapinto nunca encontró el ritmo necesario para disputar posiciones y su Alpine volvió a mostrar falencias que lo condicionaron desde el primer momento.

 

Incluso, durante la carrera reportó un calambre, aunque fue el bajo rendimiento del motor Renault el que terminó de sentenciar sus posibilidades de destacarse en Monza.

Temas:

Franco Colapinto Automovilismo Fórmula 1
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso