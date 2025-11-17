 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Liga Provincial: Estudiantes, Sionista y Recreativo van a un desempate y Quique fue eliminado

El CAE ganó su duelo revancha y estiró la serie. Sionista y Recreativo perdieron ajustado como visitantes y deberán definir en un tercer juego. Quique no pudo en casa y quedó eliminado de la competencia.

17 de Noviembre de 2025
Por la Liga Provincial, Estudiantes empató su serie, Sionista y Recreativo van a tercer juego y Quique quedó eliminado. El CAE ganó en casa, empató la llave y forzó un partido más. En la noche del domingo, superó a Peñarol de Rosario del Tala y dejó la serie 1 a 1, manteniendo viva la ilusión de clasificar a cuartos de final.

 

Sionista y Recreativo no pudieron abrochar la clasificación en condición de visitantes: Sionista cayó en un final electrizante ante Vélez Sarsfield por 67 a 65, mientras que el “Bochas” perdió en Gualeguay ante BH por un ajustado 83 a 81.

 

Quique tuvo una noche para el olvido. Jugó lejos de su nivel, cayó de local por 54 a 39 ante Santa Rosa de Chajarí y quedó eliminado, ya que la serie terminó 2 a 0 a favor del conjunto del norte entrerriano.

 

Resultados de los partidos revancha

En los octavos de final, estos fueron los marcadores del segundo partido:

Sarmiento 81 – Urquiza 83 (Serie 0-2)

La Armonía 63 – Regatas 84 (Serie 0-2)

Zaninetti 65 – Ferro (San Salvador) 83 (Serie 1-1)

Quique 39 – Santa Rosa 54 (Serie 0-2)

Vélez Sarsfield 67 – Sionista 65 (Serie 1-1)

BH Gualeguay 83 – Recreativo 81 (Serie 1-1)

Estudiantes 72 – Peñarol 69 (Serie 1-1)

Sportivo San Salvador 82 – Estudiantes (Cdia) 75 (Serie 1-1)

 

Tres equipos ya aseguraron su lugar en los cuartos de final: Urquiza de Santa Elena, Regatas de Concepción del Uruguay y Santa Rosa de Chajarí, señala Paraná Deportes. Mientras que los eliminados en esta instancia fueron Sarmiento de Villaguay, La Armonía de Colón y Quique de Paraná.

 

Las series que deberán definirse en un tercer partido son:

Zaninetti – Ferro (San Salvador)

Vélez Sarsfield – Sionista

BH Gualeguay – Recreativo

Estudiantes (Pna) – Peñarol

Sportivo San Salvador – Estudiantes (Cdia)

