Sorpresiva confesión de Lautaro Martínez tras ser finalista con Inter en Champions

La presencia del delantero argentino Lautaro Martínez en la victoria de este martes del Inter ante Barcelona por 4-3 por la vuelta de las semifinales de la Champions League, sorprendió a todos debido a la rápida recuperación de la lesión que había sufrido en la ida.

Además, el “Toro” fue el autor del gol que abrió el marcador del frenético encuentro y generó el penal que derivó en el tanto de Hakan Calhanoglu para ampliar la diferencia. Luego de la clasificación a la final del torneo europeo más importante, el atacante oriundo de Bahía Blanca reconoció las dificultades que debió atravesar para poder llegar al duelo ante el conjunto catalán, a pesar de no estar al 100%.

"MI MADRE NO QUERÍA QUE JUEGUE..." atención al relato de Lautaro Martínez: de estar casi descartado a marcar el primer gol de la clasificación a la FINAL de la Champions... 📺 La FINAL de la #UCL, por #DisneyPlus pic.twitter.com/zmpEY1zizw — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2025

"Vivo el fútbol así"

“No estaba para jugar. Le mando un saludo a mi madre que no quería que juegue este partido. Ella sufre cuando no estoy bien. En estos momentos es donde más me gusta estar adentro de la cancha ayudando a mis compañeros y haciendo feliz a esta gente que nos acompañó.”, reveló con respecto a su familia en declaraciones televisivas.

Y añadió: "Estaba un poco en duda porque tenía mal la pierna. Los primeros días estuve llorando en casa porque no era lo que quería. Hice doble sesión toda la semana. Busqué recuperar a pesar del poco tiempo que tuve y pude estar en el campo. Vivo el fútbol así".

Por último, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 se refirió al final de temporada que tendrán los “Nerazzurris” por delante. El próximo sábado 31 de mayo tendrán el partido decisivo por “La Orejona”, mientras continúan en la lucha por la Serie A de Italia en la que se encuentran escoltas del Napoli por 3 puntos de diferencia.

"Desde el primer partido de esta edición y desde que perdimos la final sabemos que somos capaces. Ahora tenemos una gran oportunidad de pasar a la historia del club. Pero primero tenemos la liga y después pensaremos en la final", sentenció Martínez.