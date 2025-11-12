La Selección Argentina podría jugar un amistoso contra Francia

La Selección Argentina, campeona del mundo, podría enfrentarse a Francia en marzo de 2026 en un amistoso previo a la Finalissima contra España en Qatar.
La fecha FIFA de marzo de 2026 podría ser histórica para la Selección Argentina, ya que, además de disputar la Finalissima contra España, existe la posibilidad de que enfrenten a Francia en un amistoso de primer nivel. Este partido sería una excelente oportunidad para medir fuerzas con el subcampeón del mundo, justo antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El próximo 27 de marzo de 2026, Argentina se medirá a España por la Finalissima, el certamen intercontinental que enfrenta a los campeones de América y Europa. El encuentro tendrá lugar en el estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario donde la Selección argentina conquistó la Copa del Mundo en diciembre de 2022, tras una final inolvidable ante Francia. De esta manera, el partido no solo tendrá un valor deportivo, sino también simbólico, ya que se disputará en el estadio donde los de Lionel Scaloni se consagraron campeones del mundo.
Este amistoso, además, se enmarca en una serie de medidas estratégicas tomadas por la selección de Francia. El equipo galo tiene programada su participación en la fase clasificatoria para la Copa del Mundo 2026, y, en ese contexto, se están buscando rivales de primer nivel para realizar pruebas de cara al certamen intercontinental.
Francia quiere medirse con el actual campeón del mundo
La selección de Francia, liderada por su entrenador Didier Deschamps, está considerando seriamente la posibilidad de enfrentar a la Argentina en marzo de 2026. La idea de los franceses es tener un amistoso de alto nivel para medir su preparación para el Mundial 2026, ya que la Copa del Mundo de ese año marcará el regreso de los galos a una nueva cita mundialista tras haber alcanzado la final en 2022, donde perdieron en una tanda de penales contra Argentina, tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario.
Francia también ha mostrado interés en utilizar este amistoso como un banco de pruebas, ya que se encuentra en el proceso de asegurar su clasificación al Mundial, por lo que quiere un enfrentamiento exigente con el actual campeón del mundo, al que ya enfrentó en la final de la Copa del Mundo 2022. Para Argentina, este tipo de enfrentamientos podría ser fundamental para continuar con su preparación de cara a la defensa del título conseguido en Qatar.