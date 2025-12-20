La posible llegada de Paulo Dybala a Boca: ¿En junio o diciembre?

La llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors se ha convertido en un tema recurrente en los últimos días, luego de que su suegra, Catherine Fulop, dejara entrever en una entrevista que la posibilidad es más que una simple especulación. En diálogo con Mario Pergolini, Fulop hizo comentarios que dejaron entrever que la llegada de la "Joya" al Xeneize podría concretarse en los próximos meses, aunque aún hay dudas sobre cuándo será el momento exacto. Según sus palabras, la idea de ver a Dybala con la camiseta azul y oro se acerca, aunque es necesario esperar a que se resuelva su situación en Roma.

El interés de Boca por el delantero argentino ha ido en aumento desde que comenzaron los primeros rumores. Estos se intensificaron con las declaraciones de compañeros de Dybala, como Leandro Paredes, quien expresó su deseo de ver a su amigo en el club. Sin embargo, el verdadero detonante fue la entrevista de Fulop, quien mencionó que Oriana, esposa de Dybala, está decidida a dejar Roma, especialmente después de la partida de otros amigos cercanos como Paredes y Camila Galante. Para Fulop, la posibilidad de que Dybala llegue al club de la Ribera es más que real, pero hay una condición: el tiempo.

Foto: Archivo Elonce.

¿Junio o diciembre? La duda sobre la llegada de Dybala a Boca

Aunque las palabras de Fulop sugieren un futuro cercano para el fichaje de Dybala, también aclaró que el plazo más probable es en junio. En su conversación, la actriz y madre de Oriana señaló que, aunque la familia está esperando con ilusión, hay un factor a tener en cuenta: Oriana está esperando un bebé y, por lo tanto, no parece probable que el delantero se mueva antes de marzo. "Si es, es para junio. Ahora no, Oriana va a ser mamá en marzo y yo tengo pasaje para Roma en enero", dijo Fulop, con lo cual dejó claro que la espera podría extenderse unos meses más.

En Boca, aunque se mantiene una postura cauta, la ilusión de los hinchas crece. La idea de incorporar a Dybala a mitad de 2024 se ha fortalecido, dado que su contrato con Roma entra en su último semestre y la renovación aún no está sobre la mesa. La expectativa es que, al estar libre en junio, Dybala pueda negociar con el club de sus amores sin las restricciones de un contrato vigente.

Foto: Archivo Elonce.

Dybala: ¿Una estrella de vuelta en Argentina?

La situación de Dybala en Roma parece haberse complicado en los últimos meses. El delantero argentino, que llegó con grandes expectativas al club de la capital italiana, ha tenido altibajos. A pesar de ser uno de los futbolistas más talentosos de la Serie A, su situación en Roma no es la ideal. En el último encuentro ante el Como, Dybala ni siquiera fue convocado para entrar desde el banco, lo que refleja la tensión con su entrenador, Gian Piero Gasperini.

El técnico de Roma, quien tuvo un enfrentamiento notorio con Alejandro "Papu" Gómez en su paso por Atalanta, ha sido claro al respecto de la situación de Dybala. A pesar de los buenos momentos que ha vivido en el club, Gasperini dejó en claro que el fútbol actual exige estar en un estado físico óptimo, y Dybala no siempre ha cumplido con esas expectativas. Esto ha generado más incertidumbre sobre su futuro en Italia, lo que abre la puerta a un regreso a Argentina. (Con información de TyC Sports)