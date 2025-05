La Liga Profesional definió los octavos de final del Torneo Apertura: cronograma

La Liga Profesional de Fútbol ya comenzó a definir los días para los duelos de octavos de final del Torneo Apertura, que se jugarán el próximo fin de semana. Está decidido que habrá cuatro partidos el sábado, tres el domingo y uno el lunes.

Aunque aún resta que se confirmen los horarios, ya se sabe que el primer día de competencia tendrá como protagonistas a Racing vs Platense, Boca vs Lanús, Rosario Central vs Estudiantes y San Lorenzo vs Tigre.

El domingo será el turno de Independiente vs Independiente Rivadavia, Huracán vs Deportivo Riestra y Argentinos vs Instituto. Finalmente, la fase se cerrará el lunes con River vs Barracas Central, tal como había solicitado el club de Núñez.

River pidió postergar su cruce

“El Millonario tiene acción el jueves por la Copa Libertadores, ya que debe viajar a Guayaquil para enfrentar a Barcelona en el inicio de la vuelta de la fase de grupos”, explicaron desde la organización. Por eso, el duelo por los octavos se programó para el lunes.

Una vez definidos los ganadores de esta fase, los cuartos de final están previstos para el fin de semana del 18 de mayo, mientras que las semifinales se jugarán el 25, aunque todavía no están confirmados ni los días ni los horarios.

La gran final será el 1° de junio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Todos los partidos serán a duelo único y, en caso de empate, se definirá por penales. Solo en la final habrá 30 minutos de prórroga si persiste la igualdad en los 90 minutos reglamentarios.

Claves de la definición y posibles clásicos

Los equipos que terminaron entre el primer y cuarto puesto en sus zonas tendrán la ventaja de jugar como locales en octavos. A partir de los cuartos de final, ese beneficio corresponderá a quien haya sumado más puntos en su grupo.

Si River supera a Barracas Central, podría enfrentarse a Racing en cuartos de final. Por su parte, si Boca vence a Lanús, en la siguiente instancia podría cruzarse con Independiente. Argentinos y San Lorenzo se medirían en cuartos si ambos ganan sus respectivos compromisos.

Además, solo habrá chances de ver un River vs Boca, un Racing vs Independiente o un San Lorenzo vs Huracán en el partido que definirá al campeón. El que se consagre, además de dar la vuelta olímpica, se asegurará una plaza para la Copa Libertadores 2026. Un detalle importante es que estos playoffs no sumarán puntos para la Tabla Anual, la que definirá las plazas para las copas internacionales y también uno de los descensos. (Clarín)