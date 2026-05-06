Khalil Luna brilló en el Mundial U23 y fue figura de la Selección Argentina

REDACCIÓN ELONCE
El jugador radicado en Paraná tuvo una actuación sobresaliente en el Mundial U23 WBSC disputado en Colombia. Khalil Luna fue líder en carreras impulsadas, carreras anotadas y home runs, y se convirtió en una de las figuras del seleccionado argentino.
La actuación de Khalil Luna en el Mundial U23 de sóftbol dejó una de las imágenes más destacadas para la delegación Argentina en la cita ecuménica disputada en Sincelejo, Colombia. El jugador radicado en Paraná se convirtió en una de las grandes figuras del torneo y obtuvo tres distinciones individuales: terminó como líder en carreras impulsadas, carreras anotadas y home runs.
El seleccionado argentino finalizó en la séptima posición del campeonato organizado por la WBSC, en un certamen que reunió a las principales potencias del sóftbol internacional y que coronó a Japón como campeón del mundo. Más allá del resultado colectivo, Luna sobresalió con estadísticas impactantes y consolidó su crecimiento dentro del deporte.
Durante una entrevista televisiva con Elonce tras regresar de Colombia, el jugador hizo un balance de la experiencia vivida y reconoció que el plantel esperaba un resultado mejor. “No nos fue como queríamos que nos fuese, pero la verdad que contento. No pudimos lograr lo que buscábamos, pero igual nos vamos conformes por el esfuerzo que hicimos”, expresó.
Un torneo de alto nivel y un rendimiento sobresaliente
Argentina integró un grupo exigente y comenzó su participación con una dura derrota frente a Nueva Zelanda por 10 a 2. Sin embargo, rápidamente logró recuperarse y consiguió uno de los grandes golpes del campeonato al vencer a Japón, selección que posteriormente terminó consagrándose campeona mundial.
“Teníamos un grupo complicado. Tuvimos dos partidos que no pudimos ganar, que fueron contra Nueva Zelanda y República Checa, pero queríamos competir de igual a igual y el partido contra Japón era muy importante”, relató Luna a Elonce.
El jugador analizó además las dificultades que atravesó el equipo durante algunos encuentros puntuales. Según explicó, hubo innings desfavorables en los primeros tramos de los partidos que terminaron condicionando el desarrollo posterior.
“Esos innings fueron los que nos complicaron. Empezar un partido perdiendo por tanto es complicado. Después no lo pudimos terminar de concretar bien”, sostuvo al recordar las derrotas sufridas durante la fase inicial.
La polémica ante República Checa y la autocrítica del equipo
Uno de los partidos más comentados del certamen fue el cruce frente a República Checa, donde Argentina estuvo cerca de una remontada en la última entrada. Allí se produjo una jugada polémica relacionada con un strike cantado por el árbitro, situación que generó reclamos y cuestionamientos.
En la entrevista, Luna evitó cargar las responsabilidades sobre el arbitraje y optó por realizar una autocrítica del rendimiento colectivo. “Más allá de una pelota no te cambia el partido. Capaz eso no nos complicó a nosotros. Fueron otros errores que tuvimos y también nos batearon mucho”, afirmó a Elonce.
La madurez mostrada por el jugador también quedó reflejada en su análisis general del campeonato. A pesar de las dificultades deportivas, el equipo argentino logró competir frente a rivales de enorme jerarquía internacional y dejó pasajes de muy buen nivel.
En ese contexto, el desempeño individual de Luna sobresalió de manera contundente. El bateador argentino conectó seis home runs a lo largo del torneo y se ubicó entre los mejores ofensivos del campeonato.
Khalil Luna dominó las estadísticas ofensivas
Las estadísticas finales confirmaron el enorme Mundial realizado por el jugador argentino. Khalil Luna terminó como líder en carreras impulsadas, líder en carreras anotadas y líder en home runs, tres categorías ofensivas fundamentales dentro del sóftbol internacional.
“Sí, terminé con seis home runs y segundo entre los mejores bateadores”, comentó durante la entrevista, aunque posteriormente las estadísticas oficiales de la WBSC ratificaron que lideró varios rubros ofensivos.
El jugador valoró especialmente haber podido aportar al equipo desde su rendimiento individual. “Más que satisfecho. Siempre cuando uno va a estos torneos espera lo mejor, espera que le vaya bien y que pueda ayudar al equipo. Así que súper contento”, manifestó.
Uno de los momentos más recordados del Mundial fue precisamente el home run conectado frente a Japón, que permitió revertir el resultado y encaminar una victoria histórica para el seleccionado argentino.
Las imágenes de ese batazo recorrieron rápidamente el ambiente del sóftbol y consolidaron a Luna como una de las grandes revelaciones del torneo juvenil.
De Buenos Aires a Paraná para perseguir un sueño
Aunque nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, Khalil Luna tomó una decisión trascendental en su vida deportiva cuando tenía 18 años: mudarse a Paraná para elevar su nivel competitivo y continuar creciendo dentro del sóftbol. “Cuando yo quería entrar a la Selección tuve que irme a Paraná para tener más nivel y bueno, a los 18 decidí irme para allá y quedarme”, recordó.
La capital entrerriana es considerada uno de los principales centros del sóftbol argentino y mundial. Allí Luna encontró el contexto ideal para desarrollarse deportiva y profesionalmente.
Actualmente, el jugador combina entrenamientos, competencia y trabajo, aunque reconoció que gran parte de su vida gira alrededor del deporte. “Trabajo, pero más que nada estoy plenamente con el deporte”, señaló.
Su crecimiento en Paraná también le permitió integrarse de manera definitiva a los distintos seleccionados nacionales y comenzar a participar en competencias internacionales de primer nivel.
El apoyo familiar y una carrera en pleno crecimiento
Durante la entrevista, Luna también destacó el acompañamiento permanente de su familia, especialmente de su madre, quien siguió muy de cerca cada uno de sus pasos durante el Mundial disputado en Colombia. “Ella siempre me ayuda, siempre me apoya. Cuando tengo torneos me acompaña y las veo un rato”, contó emocionado.
El jugador permaneció algunos días en Buenos Aires tras el regreso de la delegación argentina para resolver cuestiones personales vinculadas a una visa y aprovechar el tiempo junto a sus familiares. “Cada vez que viajo trato de venir aunque sea un rato para ver a la familia”, relató.
El ritmo competitivo del sóftbol internacional obliga a los jugadores a permanecer largos períodos fuera de sus hogares. En ese sentido, Luna explicó que próximamente volverá a viajar junto a su club para disputar torneos en Canadá.
Los próximos desafíos con la Selección Argentina
Tras el Mundial U23, el futuro inmediato de Khalil Luna continuará ligado a la actividad internacional. El jugador confirmó que próximamente se sumará nuevamente a la concentración de la Selección Argentina mayor de cara a los Juegos Odesur previstos para septiembre.
“Ahora tenemos los Juegos Odesur, así que estamos metidos a fondo”, afirmó.
Además, adelantó que continuará disputando competencias en el exterior junto a su club antes de reincorporarse al seleccionado nacional. “Viajo a Canadá con mi club y después volvemos para enfocarnos de lleno en los Odesur”, explicó.
El crecimiento del sóftbol argentino en los últimos años permitió que numerosos jugadores entrerrianos y radicados en Paraná puedan competir en escenarios internacionales de gran nivel, consolidando a la provincia como una verdadera potencia de la disciplina.
En ese contexto, la actuación de Khalil Luna en el Mundial U23 WBSC no solo representó una enorme satisfacción personal, sino también una nueva demostración del nivel que posee el sóftbol argentino a nivel mundial.
“Más que nada agradecerle a toda la gente que nos apoyó. Sin ellos no hubiéramos llegado. Siempre estuvieron atrás nuestro, dándonos una mano”, concluyó el jugador tras una actuación que lo posicionó entre los mejores bateadores juveniles del planeta.