Jugadoras de Estudiantes valoraron el bicampeonato: “El equipo se lo merece”

Estudiantes logró el bicampeonato en la Primera División del hockey sobre césped femenino este sábado por la tarde al vencer 3-2 a Talleres, que venía con la ventaja de localía en la sede de calle Toribio Ortiz. Al término del juego, las jugadoras de ambos equipos analizaron lo ocurrido dentro de la cancha.

Sofía Fouces, autora del segundo gol del partido, declaró a Elonce: “Viví la final con mucha emoción, hace rato no me tocaba estar acá. Estoy muy contenta de compartir esto con mis amigas y el club de toda mi vida, que tantas alegrías me ha dado y tanto disfruto”.

Sofía Fouces. Foto: Elonce.

Sobre su tanto de penal, acotó: “Me tenía confianza y sé que mi equipo también. Agarré la bocha, respiré, hice lo que me gusta hacer, metí el gol y lo festejé con mi equipo. Se lo dedicó a mi familia, a mis amigas y a todo este club que siempre está”.

Clara Cañas. Foto: Elonce.

Clara Cañas fue otra de las jugadoras que aportó su relato posterior al frenético encuentro: “Fue un partido tremendo, durísimo. Ellas están preparadas, pero creo que lo supimos mantener. Estoy muy contenta por el equipo que se lo merece. Se lo dedico a toda mi familia, que siempre está bancando, y a todo el club”.

Delfina White. Foto: Elonce.

Delfina White, por su parte, exclamó: “Fue un partido difícil, fue bastante ida y vuelta, pero creo que nosotras corrimos hasta que no dábamos más. Creo que nos lo merecíamos”. Además, aportó: “Jugar con mis hermanas es lo más lindo que puede pasar”.

Madgalena Giachello. Foto: Elonce.

Magdalena Giachello, a su turno, exclamó: “Nos lo merecíamos por todo el trabajo a lo largo del año. Estamos muy contentas que nos haya acompañado todo el esfuerzo de todas. Nos salieron las cosas”.

Cielo Duportal. Foto: Elonce.

Del lado de Talleres, Cielo Duportal dialogó con Elonce y aportó su visión de la definición del título: “Sabemos que Estudiantes es el rival más complejo que hay en Paraná, son bicampeonas. Se trabajó como se pudo desde lo físico, lo táctico y lo técnico. Creo que hay muchas cuestiones a mejorar como plantel y como club que por ahí hacen que estas finales sean más complicadas”.