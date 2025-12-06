Estudiantes ganó el título de Primera División de hockey sobre césped femenino

REDACCIÓN ELONCE
En la sede de calle Toribio Ortiz, Estudiantes logró dar la vuelta tras vencer al local, Talleres, en un partido vibrante de principio a fin. Contó con transmisión de Elonce.
En un partido sumamente parejo, Estudiantes venció 3-2 a Talleres en la tarde del sábado y se consagró campeón de la Primera División del hockey sobre césped femenino. Elonce transmitió en vivo el partido.
Delfina White, Sofía Fouces y Rocio Heintze fueron las autores del título de Estudiantes, mientras que para el conjunto local empató de la mano de María Luz Rodríguez y Valentina Márquez.
Las incidencias del partido
Al minuto de partido, Delfina White consiguió anotar el primer gol en lo que fue la primera aproximación del conjunto Aurinegro.
Pasados los primeros minutos de juego, el CAE reafirma su dominio en el marcador y tiene la posesión de la bocha. El local, en cambio, de momento no ha logrado acercarse al arco rival.
Talleres comenzó a crecer y a los 10 minutos, la delantera María Luz Rodríguez llegó a su sexta conquista en el torneo tras tener que empujar la bocha en el arco tras una gran jugada colectiva.
La emoción del empate le duró poco a la "T", que se encontró nuevamente en desventaja por una falta dentro del área que terminó en el tanto de penal de Sofía Fouces.
Talleres estuvo cerca del empate en el inicio del segundo cuarto. A través de un córner corto, trató de llegar al empate. Sin embargo, la arquera del CAE logró evitar la caída de su valla con su palo.
Estudiantes también contó con oportunidades de llegar a ampliar la diferencia, pero erró las oportunidades con las que contó. De esa forma, se fueron al entretiempo 2-1 en el marcador, a favor de la visita.
En el inicio de los últimos cuartos, ambos equipos cambiaron de lado, pero en lo transcurrido del tercer cuarto no hubo chances concretas de gol para ambos equipos. Con un partido reñido y la posesión compartida, Estudiantes se mantenía 2-1 frente a Talleres.
En el inicio del último cuarto, continuó la paridad. Estudiantes casi logró el tercer tanto en la primera aproximación, pero la arquera Chappino reaccionó tirándose al suelo para evitar el gol.
Talleres, por su lado, en el sexto córner corto, logró llegar al empate. Valentina Márquez aprovechó el rebote y consiguió empatar el partido. En cinco minutos, el partido sigue muy parejo. La goleadora llegó a su noveno tanto en el torneo.
En el minuto 14, llegó el tercer tanto de Estudiantes. Rocio Heintze, con mucha incertidumbre tras la observación de la jugada en el video REF, logró empujar la bocha al fondo del arco.
En los minutos finales, el nerviosismo tomó lugar en la cancha, pero Talleres trató de usarlo a su favor. Tuvo las últimas jugadas con un córner corto, pero no pudo evitar la derrota. Estudiantes ganó el título.
Tras recibir la copa, las jugadores empezaron a dar la vuelta olímpica, tan característica en los deportes colectivos.
Formaciones confirmadas
TALLERES - TITULARES
12- CHAPPINO Ada
4- SOSA Stefani
27- CHIMENTO Sol (C)
41- AMBROGGIO Milagros
31- GIACOMELLI Irina
28- HERRERA Milagros
37- CARAFFINI Leonela
89- YERI Martina
18- MÁRQUEZ Valentina
10- DUPORTAL Cielo
9- RODRIGUEZ María Luz
SUPLENTES
19- VELAZQUEZ Jezabel
1-DIAZ Mora
43- FLORES Yamila
46- BARZOLA Morena
33- BARRIOS Celeste
5- RUFFINER Karen
91- HERLEIN Delfina
85- CHIMENTO Ludmila
DT: MARCOS PACHECO
ESTUDIANTES – TITULARES
1- GONZALES ETEROVICH Ema
14- GIACHELLO Magdalena (C)
32- MAIZTEGUI Eugenia
28- CAÑAS Clara
4- RAMIREZ Lola
15- VELAZQUEZ Sara
29- VELAZQUEZ Consuelo
24- VILANOVA Julieta
23- WHITE Mia
10- WHITE Delfina
5- BIZAI Huerto
SUPLENTES
37- IZAGUIRRE Valentina
8- COMBA María Emilia
38- GALLI Juana
12- RAMOS Brenda
40- HEINTZE Rocio
34- HEINTZE Hana
17- FOUCES Sofia
26- PITA NANI Sol
16- WHITE Paula
DT: ENZO PRELI