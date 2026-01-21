 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Hinestroza y su frustrada llegada a Boca: “Qué lindo hubiera sido”

21 de Enero de 2026
El colombiano no será jugador de Boca

Marino Hinestroza dejó en claro que las negociaciones con Boca finalizaron luego de varios meses de idas y vuelvas. 

El extremo colombiano Marino Hinestroza rompió el silencio tras su frustrada llegada a Boca en este mercado de pases luego de que se confirmara que jugará en el Vasco da Gama de Brasil.

 

La periodista Yoana Don compartió en redes sociales una conversación con el atacante de 23 años acerca de trunco pase al conjunto xeneize.

 

“Qué lindo hubiera sido” contestó el jugador de Atlético Nacional, quien sería confirmado en las próximas horas como nuevo refuerzo del elenco carioca para 2026.

Con esa frase, Hinestroza dejó en claro que las negociaciones con el cuadro de La Ribera finalizaron y que no desembarcará en Brandsen 805 para continua su carrera.

 

De esta manera, los de azul y oro se prepararán para un comienzo del Torneo Apertura, y de temporada, sin refuerzos, en un año en el que deberán disputar también la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

 

En tanto, Boca se medirá este domingo en La Bombonera ante Deportivo Riestra en el estreno del campeonato local, pero no podrá contar con las presencias de Migue Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani, todos ausentes por lesión, indica NA.

 

Con todas esas bajas, el director técnico Claudio Úbeda deberá improvisar y definir quién será el delantero centro que vaya de arranque ante el “Malevo”.

Marino Hinestroza Boca Mercado de pases
