Gallardo dejó afuera a Borja y Paulo Díaz de la citación para enfrentar a Vélez

Marcelo Gallardo tomó una drástica decisión en la lista de convocados para el duelo clave ante Vélez Sarsfield: dejó afuera a Miguel Borja y Paulo Díaz. La exclusión de ambos jugadores genera incertidumbre sobre su futuro en River Plate.
Luego de la derrota en el Superclásico por 2-0 contra Boca Juniors, que complicó las chances de River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026, Marcelo Gallardo sorprendió al excluir a dos figuras del plantel en la lista de convocados para el trascendental partido contra Vélez Sarsfield en Liniers. El entrenador del Millonario optó por dejar fuera a Miguel Borja y Paulo Díaz, quienes habían sido parte del equipo en los últimos encuentros. Esta decisión toma mayor relevancia en medio de las numerosas ausencias por lesiones, sanciones y convocatorias internacionales.
La exclusión de Borja y Díaz, dos jugadores con un rol destacado en la plantilla, no solo dejó sorprendidos a los hinchas, sino que también reavivó los rumores sobre su futuro en la institución. Borja, quien perdió la titularidad hace meses, había seguido siendo utilizado como suplente por Gallardo. Sin embargo, sus actuaciones, particularmente los penales errados en situaciones decisivas ante Gimnasia de La Plata e Independiente Rivadavia, no fueron suficientes para que el colombiano tuviera un lugar en el equipo. Con su contrato vigente hasta diciembre de 2025, su salida parece cada vez más probable.
El futuro de Paulo Díaz también está en duda
En cuanto a Paulo Díaz, su reciente titularidad en el Superclásico contra Boca había sido una señal de confianza por parte de Gallardo. Sin embargo, su bajo rendimiento en ese partido y la posterior decisión de dejarlo fuera del duelo ante Vélez marcan el final de su ciclo en River Plate. El defensor chileno, quien tiene vínculo con el club hasta 2027, no ha logrado afianzarse en el once titular en los últimos meses. En su lugar, Lautaro Rivero se ganó un lugar en la zaga central, lo que reafirma la decisión de Gallardo de prescindir de Díaz para el encuentro ante el Fortín.
La salida de Borja y Díaz, sumada a las bajas por lesiones y suspensiones, ha obligado al entrenador a realizar una convocatoria con varios juveniles, como Agustín Obregón, Facundo González y Joaquín Freitas, quien será citado por primera vez al primer equipo. Estas inclusiones demuestran la necesidad de Gallardo de recurrir a nuevas opciones ante las bajas de figuras claves. La decisión de dejar fuera a estos dos jugadores podría ser un indicio de la reestructuración que se viene para el próximo año, con varios cambios en el plantel.
📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Vélez por la fecha 16 del #TorneoBetano Clausura 2025 💪⚽#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/0u4SYcI7cb— River Plate (@RiverPlate) November 15, 2025
Modificaciones en el once y el desafío ante Vélez
A pesar de las bajas, River Plate sigue con la misión de lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Para el partido contra Vélez Sarsfield, Gallardo ha probado varias modificaciones en el once titular. En el mediocampo, se espera que Enzo Pérez juegue como mediocampista central, con Juan Carlos Portillo acompañando a Lautaro Rivero en la defensa. En los laterales, Fabricio Bustos y Milton Casco estarán presentes, mientras que Sebastián Driussi y Maximiliano Salas integrarán el ataque.
El partido contra Vélez, programado para el domingo 16 de noviembre en el estadio José Amalfitani, es crucial para las aspiraciones del Millonario, que aún debe esperar el resultado del partido entre Argentinos Juniors y Estudiantes para saber si mantiene su lugar en la clasificación a la Copa Libertadores. Además, River podría enfrentarse nuevamente a Boca Juniors en los octavos de final del Torneo Clausura, lo que aumentaría la presión sobre Gallardo y su equipo para terminar la fase con una victoria. (Con información de Infobae)