Gabriel Gómez tras el triunfo de Patronato: “El equipo mostró personalidad”

Gabriel Gómez dialogó con Elonce luego de la importante victoria por 3 a 1 que consiguió Patronato en la Primera Nacional. Se trató de la primera victoria en el Presbítero Bartolomé Grella en la temporada 2025. Cabe recordar que no conseguía los tres puntos desde la primera jornada.

“Estoy muy contento porque este equipo mereció ganar antes los partidos que jugamos de local antes. Dimos una mala imagen en el último partido, no jugamos bien. No era fácil jugarlo a este partido y lo hicieron muy bien”, rescató en primer lugar.

Sobre el análisis del partido, el director técnico señaló: “Lo hicieron con mucha personalidad, fue un partido que lo superamos y que nos cuesta todavía porque Patronato se tendría que haber ido con una diferencia mayor y no lo pudo hacer. Nos empatan enseguida en el segundo tiempo, que era un golpe mental importante, se revirtió eso, se defendió eso y me voy muy contento con el equipo”.

Gabriel Gómez se fue "contento" con el rendimiento del plantel. Foto: Elonce

“Lo deberíamos haber sufrido menos, pero la Primera Nacional es así. Es muy parejo. Veo casi todos los partidos el fin de semana y como hoy Patronato lo superó a All Boys el fin de semana, no vi. Se generaron cuatro o cinco situaciones en 20 minutos. Cuando el equipo esté más efectivo, vamos a ganar más cómodo, pero no es fácil”, profundizó.

También rescató que “venían de muchas fechas sin ganar. De local habíamos hecho los tres partidos, dos tendríamos que haberlo ganado. El equipo mostró personalidad”. También minimizó el penal de All Boys.

“Nos adaptamos bien defensivamente porque un delantero tenía que tapar a los tres que tenían ellos (por el rival) en el medio. Después terminamos con línea de cinco porque la realidad es que nos tiraron muchos centros, necesitábamos un componente más en el área y defendimos con 5-4-1”, culminó.