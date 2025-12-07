Franco Colapinto corre la última carrera de la temporada de la F1 en Abu Dhabi

Franco Colapinto inició el GP de Abu Dhabi desde el puesto 20 mientras Verstappen, Norris y Piastri se disputan el título en una jornada decisiva. El cierre de la temporada mantiene la tensión al máximo nivel.
La Fórmula 1 disputa este domingo el Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del calendario 2025 en el circuito de Yas Marina. El argentino Franco Colapinto largó desde la posición 20 con el objetivo de cerrar una temporada exigente a bordo del Alpine, mientras en la punta se vivió una definición ajustada entre Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, los tres aspirantes al título.
La competencia se puso en marcha a las 10.02, hora argentina, con una largada limpia y con Verstappen defendiendo la pole con autoridad. Desde los primeros metros, el neerlandés marcó el ritmo y comenzó a construir una diferencia sólida sobre sus perseguidores.
Movimientos en la punta y primeras señales de la lucha por el título
En la vuelta inicial, Oscar Piastri sorprendió a Norris y se ubicó segundo. El australiano necesitaba como mínimo ese puesto para mantener sus chances en la pelea por el campeonato y no dudó en presionar desde el comienzo. Norris, consciente de que un podio le alcanzaba para ser campeón, evitó cualquier maniobra de riesgo.
Con el récord de vuelta en su poder, Verstappen amplió la ventaja en los primeros giros. En la vuelta 3 ya había establecido casi dos segundos de diferencia sobre Piastri, mientras Norris se veía obligado a mirar por los espejos: Charles Leclerc se acercó a solo seis décimas y amenazó con quitarle el tercer lugar, clave para la definición.
Avance de Colapinto en una carrera estratégica
Mientras los pilotos de punta protagonizaban la batalla por el campeonato, el argentino comenzó a avanzar. En la vuelta 8 se mantenía detrás de Pierre Gasly, sin cambios respecto de la posición de largada. Sin embargo, el ingreso de varios pilotos a boxes modificó el pelotón.
Para la vuelta 9, Colapinto ya había escalado al puesto 17, aprovechando las detenciones de Hamilton, Hülkenberg y Albon. Su desempeño se volvió más firme a medida que el ritmo de carrera se estabilizaba en el pelotón medio.
En la vuelta 15, el representante argentino llegó a ubicarse 13º debido a nuevas paradas estratégicas. A esa altura de la prueba, Gasly —quien ya había pasado por boxes— quedó último. El ritmo de los Alpine fluctuó según los giros, pero Colapinto sostuvo una competencia prolija, intentando cerrar el año con un resultado positivo.
La pulseada Verstappen–Norris–Piastri mantiene el suspenso
Promediando la carrera, Verstappen continuó al frente con comodidad, aunque Piastri recuperó ritmo y comenzó a presionar al líder. Norris, por su parte, se mantuvo tercero, un resultado que le garantizaba el campeonato sin depender de otros resultados.
Sin embargo, Leclerc no dejó de inquietar al británico y en varios tramos se acercó peligrosamente. Desde los boxes, McLaren le pidió calma a Norris para administrar la presión y conservar el lugar que necesitaba.
Mientras tanto, los tres candidatos se medían en tiempos y estrategias, conscientes de que cualquier maniobra, parada o error podía definir el título mundial.
Un cierre de temporada cargado de táctica
A medida que avanzaban las vueltas, quedó claro que la carrera se definiría más por la estrategia que por los sobrepasos.