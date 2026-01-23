 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Tenis

Francisco Cerúndolo venció a Rublev y se metió por primera vez en octavos del Australian Open

El argentino superó al ruso en sets corridos y avanzó a la cuarta ronda del primer Grand Slam del año. Dominó el juego de principio a fin y ahora enfrentará al alemán Alexander Zverev en busca de los cuartos de final.

23 de Enero de 2026
Francisco Cerúndolo.
Francisco Cerúndolo. Foto: Reuters.

Francisco Cerúndolo consiguió una de las victorias más importantes de su carrera profesional al meterse por primera vez en los octavos de final del Australian Open. El argentino derrotó con autoridad al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-6 (4) y 6-3, en un encuentro que controló desde el inicio y que cerró en poco más de dos horas de juego.

 

El porteño, ubicado en el puesto 21 del ranking ATP, mostró solidez con el saque, agresividad desde el fondo de la cancha y una notable regularidad en los momentos clave. Con este resultado, igualó su mejor desempeño histórico en torneos de Grand Slam y dio un paso más en Melbourne Park.

 

 

Un primer set que marcó el camino

 

El comienzo fue parejo, con ambos firmes en sus turnos de servicio y sin oportunidades claras de quiebre. Sin embargo, a partir del 4-3, el argentino logró presionar desde la devolución, forzó errores del rival y consiguió el primer rompimiento del partido.

 

Esa ventaja resultó decisiva para inclinar el set. Luego sostuvo su saque con autoridad y lo cerró por 6-3, tomando confianza y trasladando la presión al lado opuesto de la red.

 

Francisco Cer&uacute;ndolo. Foto: NA.
Francisco Cerúndolo. Foto: NA.

 

Solidez en los momentos decisivos

 

La segunda manga mantuvo la paridad durante varios games, con intercambios largos y servicios consistentes. Cerúndolo generó algunas chances de quiebre, aunque el desenlace se postergó hasta el tie-break.

 

En ese tramo definitorio mostró mayor claridad táctica y precisión en los puntos importantes. Tomó la iniciativa desde el comienzo y se quedó con el parcial por 7-6 (4), quedando a un set de sellar la clasificación.

 

 

Reacción y cierre del partido

 

El tercer capítulo arrancó con un quiebre del ruso, que intentó cambiar la dinámica del encuentro. No obstante, la respuesta del argentino fue inmediata, recuperó el servicio y volvió a imponer su ritmo desde el fondo de la cancha.

 

Tras sostener un game extenso con su saque, volvió a romper y se escapó en el marcador. Con paciencia y control, administró la ventaja hasta sentenciar el 6-3 definitivo, sellando una actuación convincente ante un rival que supo ser Top 10.

 

Con este triunfo, Francisco Cerúndolo se convirtió en uno de los pocos tenistas argentinos en alcanzar la cuarta ronda del primer Grand Slam del calendario en múltiples oportunidades. En la próxima instancia enfrentará al alemán Alexander Zverev, en un cruce que definirá el pase a cuartos de final.

Francisco Cerúndolo ATP Australian Open
