FIFA anunció los candidatos al Premio Puskás y Marta con tres argentinos en carrera

Santiago Montiel, Pedro de la Vega y Kishi Núñez son los tres argentinos nominados para los premios Puskás y Marta, que destacan los mejores goles del año.
La FIFA presentó oficialmente a los nominados para los premios Puskás y Marta 2025, que reconocen los mejores goles del año tanto en la rama masculina como femenina. Entre los seleccionados, destacan tres futbolistas argentinos: Santiago Montiel de Independiente, Pedro de la Vega de Seattle Sounders y Kishi Núñez, quien representa a la selección femenina. Los tres lucharán por el reconocimiento internacional en una de las competencias más esperadas en el mundo del fútbol.
Santiago Montiel, defensor de Independiente, se destacó por un gol espectacular el 11 de mayo de 2025, en un partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Torneo Apertura. El jugador ejecutó una chilena desde fuera del área que dejó sin respuesta al arquero rival, abriendo el marcador para su equipo. La belleza y dificultad técnica de la jugada fueron suficientes para que la FIFA lo incluyera entre los aspirantes al Premio Puskás.
Por otro lado, Pedro de la Vega, actual delantero de Seattle Sounders y exjugador de Lanús, fue nominado por su gol en la Leagues Cup el 31 de julio de 2025, durante la fase de grupos contra Cruz Azul de México. En esa jugada, el "Pepo" conectó una volea de primera que se coló en el ángulo superior, tras un preciso pase largo desde la banda izquierda. La potencia y precisión del remate, junto con el contexto internacional del torneo, elevaron su candidatura al galardón.
Kishi Núñez, representante argentina en el fútbol femenino
En la categoría femenina, Kishi Núñez, jugadora de Boca Juniors y la selección argentina, se destacó por su gol en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA el 9 de agosto de 2024, frente a Costa Rica. La joven futbolista, de solo 19 años, es una de las grandes promesas del fútbol argentino y fue una de las piezas clave en el rendimiento del equipo nacional durante el torneo. Su inclusión entre las once finalistas para el Premio Marta refleja su gran calidad técnica y su capacidad para brillar en el escenario internacional.
Las otras candidatas al Premio Marta incluyen a grandes figuras como Jordyn Bugg de Seattle Reign, Mariona Caldentey de Arsenal, y Vivianne Miedema de Países Bajos, entre otras. La FIFA destacó que las jugadoras nominadas son algunas de las mejores del mundo, y su nivel de competitividad asegura que la lucha por el galardón será reñida.
Premios Puskás y Marta: elección pública y panel de leyendas
Los premios Puskás y Marta, que se entregan anualmente en el marco de los galardones The Best, premian a los mejores goles tanto en el fútbol masculino como femenino. En esta edición de 2025, los aficionados y un panel de Leyendas de la FIFA serán los encargados de elegir a los ganadores. La votación estará dividida en partes iguales entre los fanáticos y los expertos, lo que otorga una dimensión democrática a la elección.
El Premio Puskás, que homenajea al legendario futbolista húngaro Ferenc Puskás, y el Premio Marta, que rinde tributo a la histórica jugadora brasileña, son dos de los galardones más codiciados en la FIFA. Los ganadores serán anunciados durante la gala de The Best, que se celebrará en los próximos meses.
Además de estos premios, la FIFA también anunció otras categorías en las que participarán argentinos, como Emiliano "Dibu" Martínez, nominado a mejor arquero, y Alejandro Ciganotto, quien opta al Fan Award. La gala de The Best 2025 promete ser una de las más emocionantes, con varios representantes de Argentina luchando por el reconocimiento en diferentes categorías. (Con información de Infobae)