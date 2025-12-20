 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Por el último gran festejo del año

Estudiantes y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones

El Pincha, ganador del Clausura, y el Calamar, vencedor del Apertura, se verán las caras este sábado en el Estadio Único de San Nicolás. Cómo llegan ambos equipos al partido y las posibles formaciones.

20 de Diciembre de 2025
El Pincha, ganador del Clausura, y el Calamar, vencedor del Apertura, se verán las caras este sábado en el Estadio Único de San Nicolás. Cómo llegan ambos equipos al partido y las posibles formaciones.

Platense y Estudiantes se medirán este sábado a las 18 en el Estadio Único San Nicolás por el Trofeo de Campeones, que enfrenta al ganador del Apertura con el vencedor del Clausura. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que sus asistentes serán Cristian Navarro y Pablo González. El encargado del VAR será Pablo Dóvalo y el del AVAR será Lucas Germanotta.

 

Cómo llegan Platense y Estudiantes

 

El festejo del Apertura quedó muy lejos para el Calamar. De hecho, la dupla técnico que dirigió al equipo en ese certamen acaba de asumir en Newell’s. El equipo de Vicente López finalizó último entre 15 equipos en la Zona B del Clausura, con 12 puntos en 16 encuentros disputados. No pudo clasificar a playoffs y acumula nueve partidos sin victorias, con seis derrotas y tres empates. Su último triunfo fue el 14 de septiembre ante Defensa, por 2-1 en Varela. Y no afronta un compromiso oficial desde el 17 de noviembre, cuando cerró la fase regular del Clausura con una caída por 3-0 ante Gimnasia. La racha adversa se llevó puesto al Kily González, quien se marchó el 26 de octubre. La caída estrepitosa luego no se detuvo y ahora asumirá Walter Zunino, un hombre de la casa que aspira a levantar a un equipo muy golpeado.

Del otro lado, Estudiantes llega envalentonado tras vencer a Racing en una final en la que afloró la épica: lo perdía, logró el 1-1 en tiempo de descuento gracias a un gol de Carrillo, quien reapareció tras estar suspendido por cuatro partidos, y se impuso en los penales. El Pincha, que entró a los playoffs por la ventana, se fortaleció en la adversidad. Se endureció luego del enfrentamiento de su dirigencia con la AFA y eliminó en fila a Central (1-0)en la tarde del pasillo-gate, Central Córdoba (1-0) y Gimnasia (1-0), todos de visitante, antes del duelo decisivo contra la Academia. Domínguez, quien llegó a estar en la cuerda floja, irá por su quinto título en el club de La Plata: ya ganó la Copa Argentina 2023, el Apertura 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el reciente Clausura. Su contrato se termina y aún no arregló su continuidad.

 

Probables formaciones

 

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

 

Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola y Augusto Lotti o Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino.

Temas:

Trofeo de Campeones Estudiantes Platense
