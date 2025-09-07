Estudiantes festejó de visitante y sigue firme en el Regional del Litoral

Estudiantes de Paraná consiguió ayer una victoria contundente por 71-27 en su visita a Jockey Club de Venado Tuerto, por la fecha 14 del Torneo Regional del Litoral 2025, en la Primera División. El encuentro, que en la primera mitad parecía estar equilibrado, terminó con una gran diferencia a favor del equipo paranaense, que mostró su capacidad para dominar en la segunda parte con un juego arrollador.
Esta victoria refuerza el gran momento que atraviesa Estudiantes en el certamen. El equipo de Paraná ha demostrado, una vez más, su capacidad para imponerse no solo en el marcador, sino también en el ritmo de juego y en el control del partido, características que lo posicionan como uno de los favoritos para seguir avanzando en la competencia.
Con una actuación sólida en ambas fases del juego, Estudiantes continúa consolidando su lugar en la parte alta de la tabla, y el equipo ya se prepara para los próximos desafíos con la confianza en alza. La contundencia de su rendimiento en la segunda mitad dejó claro que su nivel es cada vez más alto y que seguirá luchando por alcanzar sus objetivos en el torneo.
Rowing mantiene el envión
En la misma categoría, Paraná Rowing Club se impuso con autoridad por 38-15 a Old Resian, sumando una victoria que refuerza su excelente momento en el Torneo Regional del Litoral 2025. Con una sólida actuación en ataque y defensa, el equipo de Paraná se afianza en la lucha por los primeros puestos.
El conjunto remero demuestra que tiene la capacidad de competir entre los mejores y mantenerse firme en la parte alta de la tabla. Con la vista puesta en seguir escalando posiciones a medida que avanza el campeonato, Rowing se consolida como uno de los equipos más competitivos de la región.
Su rendimiento, tanto colectivo como individual, ratifica el crecimiento que viene mostrando y lo perfila como un serio candidato a estar en instancias decisivas del torneo.
Tilcara y CUCU también tuvieron acción
En la Segunda División, Tilcara consiguió un valioso triunfo por 30-19 sobre Provincial, en un partido parejo que se definió gracias a la inteligencia táctica y la precisión en la ejecución. Con una destacada labor colectiva, los de Paraná supieron aprovechar sus oportunidades y se quedaron con tres puntos clave.
Este resultado les permite seguir afianzados en los primeros puestos de la tabla y acercarse cada vez más a la cima del torneo. El objetivo es claro: pelear por el ascenso y consolidar su lugar entre los favoritos de la categoría.
En la Tercera División, Regatas Belgrano San Nicolás superó 33-27 a CUCU de Concepción del Uruguay en un duelo muy disputado. El conjunto nicoleño mostró una gran capacidad de reacción en momentos críticos y logró cerrar un partido clave para sus aspiraciones en la fase de grupos.