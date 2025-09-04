Emoción total: las lágrimas de Lionel Messi en su último partido oficial en Argentina

La Selección Argentina vivió una jornada cargada de sentimientos en el estadio Monumental, donde se enfrentó a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido quedó en la historia porque fue el último encuentro oficial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en territorio argentino.
Desde la entrada en calor, las lágrimas de Lionel Messi conmovieron a los más de 80 mil hinchas presentes. Apenas pisó el césped, el astro rosarino no pudo contener la emoción, generando una ovación ensordecedora que recorrió todo el estadio. Las cámaras captaron el instante en que, con la mirada hacia el suelo, se enjugaba las lágrimas mientras saludaba al público.
Lo que debía ser un simple precalentamiento se transformó en un momento inolvidable. La emoción fue compartida por sus compañeros, quienes lo rodearon para acompañarlo, y también por la multitud, que no paró de corear su nombre en reconocimiento al máximo ídolo de la historia reciente del fútbol argentino.
Último partido oficial en Argentina
Más allá de lo deportivo, el duelo frente a la Vinotinto representó mucho más que un partido de Eliminatorias. En la previa, Lionel Messi había confirmado que sería su último partido oficial en Argentina con la Selección, lo que cargó de simbolismo a la noche en Núñez.
La expectativa comenzó a crecer desde días antes, con hinchas que agotaron las entradas en pocas horas. En los alrededores del Monumental, banderas, camisetas y carteles con frases de agradecimiento se mezclaron con la emoción de miles de familias que quisieron despedir al capitán.
El impacto fue inmediato: cada toque de Messi en el precalentamiento y durante los primeros minutos del encuentro fue acompañado por una ovación. Las lágrimas de Lionel Messi quedaron como la imagen más representativa de una jornada que será recordada para siempre en la memoria del hincha argentino. (Con información de Minuto Uno)